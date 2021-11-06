الباحث الاقتصادي محمد نجم: نشهد حالة تضخم هائلة من ارتفاع الأسعار عالميًا «فيديو»

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قال محمد نجم، الباحث الاقتصادي:" أزمة التضخم الكبيرة فى الأسعار عالميًا لم تحدث منذ السبعينات، وقت حظر النفط عام 1973، والمختلف هذه المرة أنه لأول مرة أن تتزامن كل تلك الأزمات فى وقت واحد.

دوت الخليج

الباحث الاقتصادي محمد نجم: نشهد حالة تضخم هائلة من ارتفاع الأسعار

وتابع الباحث الاقتصادي، محمد نجم، خلال لقاء على شاشة سي بي سي:" كان من المفترض أن يكون هذا العام«هو عام التعافي» ولكننا فوجئنا بتضخم هائل فى الأسعار عالميًا، حيث أن هناك زيادة هائلة فى سعر برميل النفط والغاز«ارتفاعات مذهلة»، حتى أن البيت الأبيض لا يستطيع عمل شئ.

واستكمل:" أزمة تضخم الأسعار عالميًا وفقًا لما أرصده تؤكد أننا سنُكمل فيها حتى 2023، مشيرًا إلى الدوافع التى تؤدى لهذا الأمر، وهى المشاكل الاقتصادية من الصين وحتى البرازيل، وأيضًا أزمة التغير المناخي والتسرع فى التحرك نحو الطاقة المتجددة، سوف يستمر لعامين آخرين.

الباحث الاقتصادي محمد نجم: الأسعار العالمية ارتفعت للضعف

وأضاف:" سعر وقود النفط والغاز جرى بها ارتفاعات مذهلة، حتى أنها قد تضاعف مرتين خلال وقت قصير جدًا.

كما أشار إلى أن النقل والشحن زاد سعره أيضًا وهو بالطبيعي ما يؤثر على الأسعار العالمية أيضًا.