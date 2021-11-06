مصرع المطربة البرازيلية ماريليا مندونسا في حادث تحطم طائرة

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لقيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا مصرعها، مساء أمس الجمعة الموافق 5 نوفمبر، ومنتج أعمالها ومساعدها إثؤ تحطّم طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في ولاية ميناس غيرايس.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مصرع الفنانة البرازيلية ماريليا مندونسا.

أعلن الحساب الرسمي للمغنية البرازيلية ماريليا مندونسا - عبر تطبيق انستجرام - خبر وفاتها في حادث تحطم طائرة كانت تستقلها في ولاية ميناس جيرايس.

وفاة ماريليا مندونسا عن عمر يناهز ال 26 عام

وتوفيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا بالإضافة إلى المنتج هنريكي ريبيرو والمساعد أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو، علاوة على قائد الطائرة ومساعده أيضًا، لترحل «ماريليا» عن عمر يناهز 26 عامًا، إذ ولدت في 5 نوفمبر 2021.

وغادرت الطائرة من مدينة غويانيا في الغرب الأوسط للبرازيل متجهة إلى كاراتينغا، حيث كان من المقرر أن تحيي مندونسا حفلاً موسيقياً في وقت لاحق من يوم الجمعة

سبب تحطم الطائرة

ولا يزال سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق، لكن شركة الكهرباء الحكومية "سيميغ" قالت في بيان، إن الطائرة اصطدمت بخط توزيع كهرباء مملوك للشركة قبل أن ترتطم بالأرض.

من جهته، قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على "تويتر"، إن الخبر تسبب في صدمة للبلاد بأكملها، مضيفاً أن مندونسا كانت واحدة من أعظم فناني جيلها.

وأضاف بولسونارو في تغريدة: "نشعر وكأننا فقدنا شخصاً قريباً جداً منا".

السيرة الفنية لماريليا مندونسا

وتشتهر هذه الفنانة البرازيلية الراحلة بأداء الأغاني الريفية المعروفة باسم "مندونسا"، وتحظى بشهرة واسعة في بلادها بسبب نمط الأغاني الاجتماعية الحزينة التي كانت تؤديها الأمر الذي جعل محبيها يطلقون عليها اسم "ملكة المعاناة". ولدت ماريليا ميندونكا في كريستيانوبوليس ونشأت في جويانيا، وكان أول تعرف لها على الموسيقى في الكنيسة. وبدأت في التأليف عندما كان عمرها 12 عاما وكتبت أغاني لمطربين بينهم "مينها" "Herança" و"جواو نيتو وفريدريكو"، و"كثير جدا".