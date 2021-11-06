/659959/أول-تعليق-من-تشافي-هيرنانديز-المدير-الفني-الجديد-لبرشلونة-الإسباني

أعرب تشافي هيرنانديز المدير الفني الجديد لبرشلونة الإسباني، سعادته بالعودة إلى فريقه السابق بعد أن تم تعيينه صباح اليوم كمدرب للنادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال تشافي في تصريحات عقب وصوله إلى النادي: "برشلونة يجب أن يفوز دوماً هنا لايمكنك التعادل أو الخسارة".

وتابع: "إنه التحدي الأكبر في مسيرتي أول شيء سيكون التحدث مع اللاعبين لشرح فكرتي والعمل الجاد".

تيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة:

انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة تصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بفارق الأهداف برصيد 20 نقطة بالتساوي مع إشبيليه وريال سوسيداد، بينما أصبح برشلونة في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

تشكيل برشلونة في الكلاسيكو :

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: مينغويزا - بيكيه - جارسيا - جوردي الابا

خط الوسط: بوسكيتس - دي يونج - جافي

خط الهجوم: ديست - فاتي – ديباي

تشكيل ريال مدريد في الكلاسيكو :

‏حراسة المرمى: كورتوا

‏خط الدفاع: ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز

‏خط الوسط: كروس - كاسميرو - مودريتش

‏خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - رودريجو