ياسر رزق تعليقًا على تضخم الأسعار عالميًا:" في كل محنة منحة.. وهناك فرص للاقتصاد المصري «فيديو»

/659960/ياسر-رزق-تعليقا-على-تضخم-الأسعار-عالميا--في-كل-محنة-منحة-وهناك-فرص-للاقتصاد-المصري-فيديو

تحدث الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، بشأن أزمة تضخم الأسعار عالميًا وتأثير ذلك على الوضع المحلي وأبعاده السياسية.

دوت الخليج

ياسر رزق: في كل محنة منحة وهناك فرص للاقتصاد المصري في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار الكاتب الصحفي ياسر رزق، إلى الأبعاد السياسية والاجتماعية لأزمة تضخم الأسعار، قائلًا:" أهم النقاط هي شعور المواطن بالمعاناة وتركيزه على السلع أو المواد الغذائية، وأيضًا أسباب الارتفاع وتأثيره على الطبقات محدودة الدخل والطبقات التى تستحق الحماية الاجتماعية".

ياسر رزق: هناك ضبابية غالبة على الأزمة الاقتصادية ويمكننا أن نقتنص بعض الفرص

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق، ياسر رزق:" فى كل محنة منحة، وفى ظل الضبابية الغالبة على تلك الأزمة يمكننا أن نقتنص بعض الفرص ونستفيد منها بالنسبة للوضع الحالي فى مصر وفرص الاستثمار والعمل، مضيفًا:" ليس فقط باجراءات الحماية الاجتماعية تستطيع أن ترفع مستوى معيشة الأسر إنما بتوفير فرص العمل حيث أنه يقلل مستوى الإعالة داخل الأسرة الواحدة".

جاء ذلك خلال برنامج كلام فى السياسية، تقديم أحمد الطاهري، وبحضور عدد من الخبراء والمتخصصين فى الشأن الاقتصادي، حيث مناقشة الوضع الاقتصادي العالمي وتأثير ذلك محليًا.