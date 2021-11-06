/659961/قافلة-طبية-بقرية-الوقدة-بالمراغة-ضمن-حياة-كريمة-بـ-شمال-سوهاج

تنظم مديرية الصحة بسوهاج قافله طبيه علاجية مجانية، تستمر لمدة يومان، بداية من اليوم السبت وغدا الأحد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بقرية " الوقدة " التابعة لمركز المراغة. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قوافل حياة كريمة بسوهاج

جدير بالذكر ان تلك القوافل الى تخرج لخدمة المواطنين تشمل على العديد من التخصصات ومنها الجلدية، والرمد، والنساء والتوليد، والعظام، والباطنة، الجراحة، والاطفال، وتنظيم الاسرة، والتحاليل الطبية، والاسنان وغيرهم.

وأكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن تلك القوافل مجانية تماما، وتأتي في إطار خطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن البسيط.

حياة كريمة.. قافلة طبية بقرية «الوقدة» بالمراغة شمال سوهاج

وأضافت حامد أنه يتم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوي، بالإضافة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن تلك القوافل تقوم بتقديم توعية صحية و تثقيف صحي لأهالي القرية لتوعيتهم وتثقيفهم.

على جانب أخر قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن محافظة سوهاج، إن مستشفي دار السلام المركزي، مغلق تحت الإحلال والتجديد منذ شهر سبتمبر عام 2014.

صحة النواب توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مستشفى دار السلام المركزي ومعرفة أسباب تأخر التنفيذ

وأوضح، أنه في البداية تم تسليم المشروع لإحدي الشركات ولكن لم تستوفي حجم الأعمال اللازم، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة أخري، والتي قامت بتنفيذ 70 % من الأعمال، ثم حدث تأثر، وتم سحب الأعمال وإسنادها لشركة تابعة للإنتاج الحربي، بعقد مشروط بتكلفة 362 مليون مليون جنيه، والتنفيذ خلال 18 شهر.

وأشار طارق رضوان، إلي أن مشروع المستشفي يضم 40 سرير غسيل كلوي، و40 سرير عناية مركزة، و40 سرير حضانات، ويتم التنفيذ علي مساحة 6300 متر، وإجمالي مساحة المبني بالكامل 25 ألف و200 متر.

وقال رضوان، إن مستشفي دار السلام المركزي دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخدم 7 مراكز، منهم 5 بمحافظات سوهاج، هي (البلينا، جرجا، العسيرات، المنشاة، أخميم)، ومركزين بمحافظة قنا، هما أبو تشت، ونجع حمادي، لافتا إلي أن المستشفي دخلت أيضاً ضمن مبادرة حياة كريمة.

ولفت إلي أن محافظة سوهاج فيها 11 مستشفي مركزي بينها 7 مستشفيات مغلقة وكأن سوهاج ليست علي الخريطة، مطالبا بسرعة إنجاز الأعمال في مستشفي دار السلام، لتخفيف معاناة المرضي.

وعقبت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، قائلة: "هدفنا كلنا واحد، وهو الارتقاء بالقطاع الصحي في محافظة سوهاج، وكان هناك عدد 6 مستشفيات قائمة بالفعل، ولكن منذ شهر فبراير 2021 هناك دفعة في بعض المستشفيات، ومستشفي دار السلام منذ عام 2014، حدث فيها تعثرات عديدة، وكان جاري فيها أعمال إحلال وتجديد ولكن غير مطابقة لنظام التأمين الصحي الشامل، وحاليا بدأت بعض الخدمات الصحية مثل الغسيل الكلوي، وننتظر حاليا رد من الوزارة بأن المواصفات والمقايسات مطابقة، وجاءت مبادرة حياة كريمة التي نفتخر ونعتز بها، والمستشفيات التي دخلت فيها طبقا للكود".