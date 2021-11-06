فيديو.. إزالة 45 حالة تعد على أملاك الدولة بالجيزة

جدة - نرمين السيد - وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية، وحرم نهر النيل والمصارف، وأسفل خطوط الضغط العالى، وعلى جانبى خطوط السكك الحديدية.





وفى هذا الإطار شنت مراكز محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمراكز منشأة القناطر، والبدرشين، وأطفيح، حيث تم تنفيذ 45 قرار إزالة لتعديات خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ حمله مكبرة لإزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بالوحدة المحلية فى برقاش، حيث تم إزالة 19 حالة، بالإضافه إلى تنفيذ 4 حالات إزاله لتعديات على أراضٍ زراعية بناحيه كفر حجازى، على مساحة 825 مترًا.

كما قام مركز ومدينة أطفيح بإزالة حالتى تعدٍ على أملاك الدولة بقرية القبابات بأطفيح على مساحة 1000 متر.

وقام مركز البدرشين بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقريتى ميت رهينة، ومنشأة دهشور، على مدار يومين، حيث تم إزالة 20 حالة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالبدرشين.