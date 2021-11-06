الحكومة: لا صحة لتأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI

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وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أى قرارات بتأجيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وأنه تم بالفعل بدء التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" منذ أول أكتوبر 2021، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال منظومة "ACI".
وأشارت إلى أن المنظومة تسير بشكل جيد ومنتظم بكافة الموانئ البحرية المصرية دون أى عوائق، وقد شهدت إقبالاً متزايداً من قبل المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، حيث تجاوز عدد المسجلين بهذه المنظومة 11 ألفاً من المستوردين، وكذلك سجل أكثر من 50 ألفًا من المصدرين الأجانب لمصر حسابات إلكترونية على منصة "بلوك تشين" منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن.
وفى سياق متصل، يستهدف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI" تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
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