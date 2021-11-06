وزير القوى العاملة: نستهدف بناء قواعد بيانات كاملة للعمالة المصرية بالخارج

جاء ذلك فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقدته الوزارة اليوم السبت، لمناقشة بعض الملفات الهامة منها استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات النقابية للدورة 2022-2026، والمنح التدريبية التى تقدمها الوزارة للخريجين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، فضلا عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل الجديد، والربط الإلكترونى مع ليبيا.
وأضاف سعفان، أن العاصمة الإدارية تعد نقلة عصرية جديدة تتجه نحوها الدولة المصرية، متابعًا: "لدينا لجنة لمتابعة كل ما يحدث بمبنى القوى العاملة فى العاصمة الإدارية، حيث أن هناك 450 موظفا بالقوى العاملة سينتقلون للعاصمة، كما أنه يتم تدريبهم تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".
وأوضح أن الوزراة، ستطبق قرار الحكومة بعدم سماح دخول أى موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا للوزارة بعد 15 نوفمبر الجارى، أو سيكون عليه تقديم فحص PCR، مؤكدًا أن الدولة وفرت اللقاح لكل المواطنين ويجب الحصول عليه، لتجاوز هذه الأزمة والحفاظ على الصحة العامة.
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