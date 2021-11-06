سفير بلغاريا: مصر لديها نموذج صناعى فريد هو الإنتاج الحربى

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ديان أنجيلوف كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا بالقاهرة والوفد رفيع المستوى المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة.





جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير "مرسى" أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات والتى تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية التعاون فى العديد من المجالات المدنية ومنها (إمكانية التعاون فى مجال تصميم النماذج والأسطمبات الخاصة بالمسبوكات – التعاون فى مجال سبائك الصلب – توريد مستلزمات إنتاج طفايات الحريق و أدوات المائدة والجنوط واسطوانات الغاز– إنتاج آلات الورش الحديثة التى تعمل بالتحكم الرقمى) كما تم مناقشة إمكانية التعاون فى عدد من مجالات التصنيع العسكرية.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلغارية فى العديد من المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربى تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بمصر، وذلك فى ضوء العمل المتواصل الذى تبذله وزارة الإنتاج الحربى تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

ولفت إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى وتصدير أيضا منتجات هذه الشركات إلى دول المنطقة والقارة الأفريقية بالنظر للموقع الاستراتيجى الذى تتمتع به مصر.

من جانبه، أكد ديان أنجيلوف كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر، أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام فى المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة.

وأضاف أنه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون العسكرى والمدنى بين الجانبين خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة ، معرباً عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربى والتى تمثل نموذج صناعى فريد والشركات العاملة فى مجالات مماثلة فى بلغاريا.

وأشاد كاتراتشيف بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر، كما أشاد بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، وكذا اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، مؤكداً اهتمام ورغبة العديد من الشركات البلغارية بالمشاركة فى معرض الصناعات الدفاعية " EDEX 2021 ".

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى المتحدث الرسمى باسم الوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتى تعزيزا للعلاقات المصرية البلغارية المتميزة والتى شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون فى العديد من المجالات على الصعيدين العسكرى والمدنى، كما وجه وزير الدولة للإنتاج الحربى خلال اللقاء الدعوة للشركات البلغارية للمشاركة فى معرض " EDEX2021 " المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجارى.