مفتى الجمهورية: العنف الأسرى يتعارض مع مقاصد الحياة فى طبيعتها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم: "نحن فى حاجة ماسة وشديدة إلى إدارة حضارية للخلاف الأسرى، لأن هذا الخلاف الأسرى هو ظاهرة موجودة، وواقع لا يمكن أن تنفك عنه أسرة، سواء حصل الخلاف بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة، لكن الأسرة الذكية والرشيدة والعاقلة هى التى تستطيع أن تحتوى هذه الخلافات وتميتها فى مهدها".





وأضاف الدكتور شوقى علام، فى تصريحات اليوم السبت: "ليس هناك طرف دون طرف هو المسؤول عن تفاقم المشكلات والخلافات الزوجية، بل كل منهما مسؤول عن تلافى هذه المشكلات وإدارتها إدارة حضارية"، مشيرا إلى أن القرآن الكريم يرشدنا إلى أن ثمة مراحل وعظيه ومراحل تأديبية، وأما عن الضرب، فهو يمثل رمزية، ويجب أن يفهم مدلوله وكيفيته وَفقًا للمسلك والنموذج النبوى الشريف فى التعامل مع زوجاته، فتقول السيدة عائشة رضى الله عنها وعن أبيها: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه قط، ولا ضرب خادمًا قط، ولا ضرب شيئًا بيمينه قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله"، بل إن الضرب مغاير أيضا لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم.

ولفت مفتى الجمهورية النظر إلى أن حل المشكلات بالضرب وإبراز السلبيات هو مسلك الضعفاء وغير المنصفين الذين لا يديرون الأسرة إدارة حسنة، فضلًا عن تعارضه مع الميثاق الغليظ.

وأكد مفتى الجمهورية، أن العنف الأسرى يتعارض مع مقاصد الحياة فى طبيعتها حيث مبناها على السكن والمودة والرحمة، بل يُهدِّد نسق الأسرة بإعاقة مسيرتها وحركتها نحو الاستقرار والأمان والشعور بالمودة والسكينة، ومن ثَمَّ تحويلها لتكون موطنًا للخوف والقلق والشجار المستمر ونشر الروح العدوانية، فضلًا عن مخالفة هذا العنف لتعاليم الإسلام، فحث الشرع الشريف على اتِّباع الرفق ووسائل اليسر فى معالجة الأخطاء.