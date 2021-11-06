نجاح أول عملية استئصال ورم بجذع المخ بمستشفى طوارئ أبو خليفة فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول عملية استئصال ورم بجذع المخ لطفل باستخدام أحدث التقنيات العلاجية داخل مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى نجاح الفريق الطبى لجراحات المخ والأعصاب بمستشفى طوارئ أبو خليفة فى استئصال ورم بجذع المخ لطفل عمره 6 سنوات، كان يعانى من صداع شديد وصعوبة بالبلع وعدم اتزان نتيجة وجود ورم ضاغطًا على كل المراكز الحيوية بجذع المخ.

وأضافت الهيئة، أن هذه الجراحة من أصعب وأدق العمليات التى يتم إجراؤها، وأنها أجريت للطفل باستخدام أحدث التقنيات العلاجية فى المستشفى الميكروسكوب والمنظار الجراحى، لافتة إلى أنه تم استئصال الورم واستقرار الحالة الصحية للطفل وإتمام العملية بنجاح، وذلك على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين لجراحات المخ والأعصاب بالمستشفى.

وتابعت: أنه ضم الفريق الطبى المعالج للطفل بمستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية، كلًا من الدكاترة: حازم نجم، استشارى جراحة المخ والأعصاب، هشام مدين، أخصائى جراحة المخ والأعصاب، محمد إسماعيل، استشارى جراحة المخ والأعصاب، شريف الخطيب، استشارى جراحة المخ والأعصاب، أحمد ماهر، استشارى التخدير، عمرو عبدالغنى، استشارى التخدير، أحمد أسامة، أخصائى التخدير، إضافة إلى فريق التمريض المعاون لهم من المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة بالإسماعيلية صرح طبى عظيم يمتلك أحدث التجهيزات الطبية وفقًا للمعايير العالمية لخدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل من أبناء المحافظة وتوفير الخدمات والرعاية الصحية المميزة لهم.

وأشار إلى أن المستشفى يتميز بتقديم الخدمات الطبية المتطورة وخاصة فى الجراحات المتخصصة، كجراحات المخ والأعصاب والتجميل والأورام وغيرها من الجراحات الأخرى على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين الأكثر تميزًا فى مصر، بما يضمن توفير المستشفى أفضل خدمة ورعاية صحية على أعلى مستوى من معايير الجودة العالمية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين.