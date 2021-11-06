وزيرة البيئة: تنفيذ 24 نشاطا توعويا ضمن حياة كريمة فى الفيوم

وأشارت الوزيرة، وفقا لبيان صحفى، إلى تنفيذ عدد 24 نشاط توعوى وتدريبى على إعادة الاستخدام والتدوير وزراعة الأسطح بعدد 2 مركز و20 قرية بالمحافظة، بهدف رفع الوعى البيئى للمواطنين بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والأطفال، إلى جانب تنفيذ حملات تشجير تم خلالها دعم المحافظة بعدد 5052 شجرة مثمرة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن الوزارة تستهدف فيما يخص رفع كفاءة منظومة النظافة، توفير فرص عمل للمواطنين فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء محطات وسيطة لجمع المخلفات، وتوفير مهمات وقاية للعاملين فى مجال المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء وحدات بيوجاز لتوليد الطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية لتوفير مصدر مستمر وآمن للاستهلاك المنزلى وسماد عضوى، بما يحقق الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التى تحقق التنمية المستدامة المنشودة.
وفى ذات السياق، قام وفد من وزارة البيئة بجولة داخل مركز إطسا لتفقد مشاركة الوزارة فى مشروعات «حياة كريمة»، حيث زار عدد من المدارس وتنفيذ عدد من الأنشطة البيئية التفاعلية التوعوية للطلاب.
كما تفقد الوفد مشروع الكمبوست بالوحدة المحلية بجردو وكيفية الاستفادة الاقتصادية من عائد منتجات تدوير المخلفات الزراعية والعضوية والتى تتمثل فى إنتاج السماد العضوى (الكمبوست) وإنتاج الطاقة الحيوية (بيوجاز) للاستخدام المنزلى ورفع الوعى البيئى والصحى للمجتمع وحماية البيئة من التلوث الناتج عن تراكم وحرق المخلفات الزراعية.
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