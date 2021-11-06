مصر للطيران تنقل اليوم 9700 راكباً على متن 91 رحلة جوية

تسير مصر للطيران اليوم السبت 6 نوفمبر 91 رحلة جوية بمعدل 59 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، الكويت، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، أكرا ، كازابلانكا .

وتشمل الرحلات إسطنبول، أمستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، دوسلدورف، لارناكا، بيروت، الشارقة، مدريد ، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، جوهانسبرج، الرياض ، جدة ، المدينة المنورة ، الدمام و 30 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وطابا، وه رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 9700 راكبا .

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل «PCR» بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من «اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت»، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات «شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا» فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وكانت سلطات الحجر الصحي في المطارات المصرية، بدأت اعتماد تشغيل تقنية «QR CODE» بديلا عن ختم معمل تحليل الـPCR للمسافرين المصريين أو الأجانب القادمين من الخارج.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أنه سيتم الاعتماد على QR CODE بالنسبة لتحليل الـ PCR بدلًا من ختم المعمل للقادمين من الخارج، وأنه لن يتم السماح بدخول المطارات أو الموانئ المصرية البرية والبحرية بدون الشهادة الوحيدة المعتمدة المختومة بـQR CODE.

وأوضح أنه لا يتم السماح بدخول البلاد لأي وافد من أي دولة حدث فيها تحورات أو طفرات للفيروس لابد أن يخضع لتحليل الحمض النووي السريع حتى لو معه شهادة PCR سلبي.