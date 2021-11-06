وزيرة البيئة تستعرض مشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة بالفيوم

وزيرة البيئة: تنفيذ ٢٤ نشاط توعوي ودعم المحافظة بعدد ٥٠٥٢ شجرة مثمرة

وزيرة البيئة: توفير فرص عمل للمواطنين في ادارة المخلفات والتوسع في إنشاء وحدات البيوجاز

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة آخر مستجدات مشاركة وزارة البيئة فى مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" بالفيوم، من خلال رفع الوعي البيئي للمواطنين، وتنفيذ حملات تشجير وفرص عمل في مجال ادارة المخلفات، ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ عدد ٢٤ نشاط توعوي وتدريبي على إعادة الاستخدام والتدوير وزراعة الأسطح بعدد ٢ مركز و٢٠ قرية بالمحافظة، بهدف رفع الوعي البيئي للمواطنين بمختلف فئاتهم وخاصة الشباب والأطفال، إلى جانب تنفيذ حملات تشجير تم خلالها دعم المحافظة بعدد ٥٠٥٢ شجرة مثمرة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تستهدف فيما يخص رفع كفاءة منظومة النظافة، توفير فرص عمل للمواطنين في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإنشاء محطات وسيطة لجمع المخلفات، وتوفير مهمات وقاية للعاملين في مجال المخلفات، بالإضافة إلى إنشاء وحدات بيوجاز لتوليد الطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية لتوفير مصدر مستمر وآمن للاستهلاك المنزلي وسماد عضوي، بما يحقق الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تحقق التنمية المستدامة المنشودة.

وفي ذات السياق، قام وفد من وزارة البيئة بجولة داخل مركز إطسا لتفقد مشاركة الوزارة في مشروعات «حياة كريمة»، حيث زار عدد من المدارس وتنفيذ عدد من الأنشطة البيئية التفاعلية التوعوية للطلاب.

كما تفقد الوفد مشروع الكمبوست بالوحدة المحلية بجردو وكيفية الاستفادة الاقتصادية من عائد منتجات تدوير المخلفات الزراعية والعضوية والتي تتمثل في إنتاج السماد العضوي (الكمبوست) وإنتاج الطاقة الحيوية (بيوجاز) للاستخدام المنزلي ورفع الوعي البيئي والصحي للمجتمع وحماية البيئة من التلوث الناتج عن تراكم وحرق المخلفات الزراعية.