طلاب صيدلة سوهاج ينظمون حملة للتبرع بـ«بلازما الدم».. صور

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أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه نظم الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة، حملة توعية للتبرع "ببلازما الدم" بالحرمين القديم والجديد للجامعة، استهدفت توعية ٦٥٠ طالب وطالبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات "البلازما" ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف رئيس الجامعة أن الحملة تنفذ لأول مرة بمحافظة سوهاج، وتأتي تفعيلاَ للمبادرة الرئاسية التي أسفرت عن المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم.

طلاب صيدلة سوهاج ينظمون حملة للتبرع بـ«بلازما الدم»

وأكد رئيس الجامعة أن مشروع التبرع ببلازما الدم، يختص بعلاج العديد من الأمراض المزمنة، وأمراض نزف الدم، والكبد والكلى والحروق، موجهاً شكر لطلاب اتحاد كلية الصيدلة على هذا النوع من الأنشطة الداعمة للمحافظة على الصحة العامة، والتي تحقق الأمن الصحي للمواطنين.

وقال الدكتور محمود عماد رئيس مكتب الاتحاد بالجامعة، أن الحملة استهدفت توعية ٦٥٠ شاب من شباب الجامعة، وجاءت تنفيذاَ لتوجهات الدولة نحو التصنيع والإكتفاء الذاتي من مشتقات "البلازما"، موجهاً شكر للدكتور مصطفى عبدالخالق لتقديم الدعم المستمر. للاتحاد داخل وخارج الجامعة.

ومن جانبه قال أحمد الطاهر مسئول التسويق، أن الحملة استمرت لمدة ٣ أيام بالحرمين القديم والجديد للجامعة، واليوم الأخير بنادي سوهاج الرياضي، مشيراً إلى أنه يوجد ٦ مراكز لتجميع "البلازما" على مستوى الجمهورية، تستقبل الشباب فوق سن ١٨ سنة، منها مركز بمحافظة "المنيا" يعد الأقرب لمحافظة سوهاج.