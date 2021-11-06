/659964/إيناس-عبد-الحليم-تشيد-بقرار-حظر-الأخونة-بالجامعات-نادينا-به-تحت-قبة-البرلمان

أشادت النائبه إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بقرار المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر الأخونة بالجامعات، وإلغاء قرار وزير التعليم بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذى رفعه المعزول محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة.

الأخونة بالجامعات

دوت الخليج يرصد تفاصيل اشادة ايناس عبد الحليم بقرار الإدارية العليا حظر الأخونة بالجامعات

وأكدت النائبة إيناس عبد الحليم، أن هذا القرار اليوم يؤكد تماما انتهاء عصر جماعة الإخوان الإرهابية في المؤسسات التعليمية، مما يساعد وبشكل كبير في القضاء على افكار التطرف والفتنه بين الشباب.

المؤسسات التعليمية

وأضافت عضو مجلس النواب، أنها كانت قد تقدمت بطلب إحاطة للمسشار حنفي جبالي، بشان عزل أساتذة الجامعات المنتمين للإخوان الإرهابية، وتحريضهم المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد عرض مسلسل الاختيار.

اساتذة الجامعات

وتابعت:” حيث أن هناك عدد كبير من أساتذة الجامعات لهم أفكار وآراء اخوانية بحته، وظهروا بجلاء على مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما بعد عرض الملحمة الوطنية "الاختيار 2"، من خلال كتاباتهم وتحريضهم وتشكيكهم فى بطولات الجيش والشرطة، وحان الوقت الآن لتطهير المؤسسات التعليمية من هذه الأفكار.

هذا وطالبت النائبة إيناس عبد الحليم بمد آثار هذا الحكم أيضا على المدارس والتى بها أعداد لا بأس بها من المعلمين المنتمين للإخوان أيضا.