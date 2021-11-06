/659965/بعد-خماسية-الأهلي-أيمن-بهجت-قمر-يطالب-بتغير-أغنية-سته-الصبح-لخمسة-الصبح

طالب السيناريست المصري أيمن بهجت قمر -بشكل ساخر- الفنان حسين الجسمي بتغير اسم أغنية «لستة الصبح» إلى خمسة الصبح، وذلك بعد خماسية الأهلي في مباراة القمة.

دوت الخليج يرصد تعليق السيناريست أيمن بهجت قمر على فوز الأهلي بمباراة القمة.

غرد قمر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏إلى كل الجهات المعنية، أنا الشاعر أيمن بهجت قمر صاحب حقوق الملكية الفكرية والوحيد الذي يحق له التحوير في مصنفه الأدبي".

أول تعليق السيناريست أيمن بهجت قمر على فوز الأهلي بمباراة القمة.

وتابع: "أطالب شركة الساسام الفرنسية والفنان حسين الجسمي بضروة الإلتزام بالآتي، تغيير جملة إن شاء الله لسته الصبح بفكر فيك لخمسة الصبح.. ولكم مني جزيل الشكر".

هاجم السيناريست أيمن بهجت قمر مشجعي نادي الزمالك، بعدما أعربو عن سعادتهم بإستبعاد اثنين من لاعبي فريق الأهلي من المنتخب المصري، مشيرا إلى أن التعصب الكروي لدى جماهير الزمالك أثر عليهم بشكل كبير.

أيمن بهجت قمر يهاجم جمهور الزمالك

كتب أيمن بهجت قمر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “بجد والله التعصب جننكوا انا اهلاوي وشايف ان المدرب كان لازم يضم مصطفى فتحي ازاي انت كزملكاوي فرحان بإستبعاد أفشه وشريف من منتخب مصر !، التعصب جنن الناس .. اعقلوا”.

أيمن بهجت يناشد نقيب الموسيقين بمعاقبة حسن شاكوش

وكان قد أعرب السينناريست أيمن بهجت قمر عن استيائه من تطاول مطرب المهرجانات حسن شاكوش على زميله الفنان رضا البحرواي، ولفظه فرقته بألفاظ مسيئة أثناء حفلهما بالساحل الشمالي، مشيرا إلى ضرورة تدخل نقيب الموسيقين، الفنان هاني شاكر.

وأعاد أيمن بهجت قمر نشر الفيديو الذي تطاول فيه حسن شاكوش على فرقة هاني شاكر من خلال حسابه الرسمي عبر “تويتر”، وعلق عليها قائلا: “يا خرابة يا ابن الـ ...فى حفلة عامة!!! دكتور خالد عبد الجليل، هاني شاكر ياريت تشوفوا الفيديو ده .. بجد عيب اللي حصل ده وماينفعش يعدى".