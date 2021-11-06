/659970/أدعى-وفاة-والده-للتفاعل-تحيا-مصر-يكشف-كذب-أحد-المنتمين-لجماهير-الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية حدثا غريبا عقب مباراة الأهلي والزمالك التي حسمها الأهلي لصالحه بخماسية مقابل 3 أهداف ، حيث أدعى بعض الأشخاص تعرض والده لأزمة صحية تأثرا بالنتيجة، وأن الأزمة أشتدت حتى وصلت لوفاة والدة متاثرا بالإصابة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أدعى وفاة والده للتفاعل.. دوت الخليج يكشف «كذب» أحد المنتمين لجماهير الزمالك

وكتب حساب شخصي على الفيس بوك يحمل أسم ميدو أمان : " إن لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله»، مدعيا خلالها وفاة والده بسبب تأثره بهزيمة نادي الزمالك أمام فريق الأهلي في مباراة القمة 123 الأمر الذي أثار الجدل بشكل واسع عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وأزداد الأمر حتى نشر الحساب نفسه موعد ومكان الجنازة قائلا "إنا لله وإنا إليه راجعون ستشيع جنازة والدي من مسجد الصعيدى بمنفلوط بمقابر العائلة ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته"،الأمر الذي دعى العديد من المواطنين العزم على الذهاب للجنازة وكذلك مراسل دوت الخليج في أسيوط والذي تفاجئ بعدم وجود أسم مسجد يحمل مسمى " الصعيدي" الأمر الذي أثار التعجب والغرابة من جانب المتابعين وأتهموا الحساب الشخصي بالكذب.

وقام الحساب الشخصي ذاته بحذف “ البوستات” الخاصة بالوفاة بعد هجوم كبير من متابعين ومواطني محافظة أسيوط ومنفلوط خاصة، الأمر الذي أغضب العديد من روادالسوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأهالي مركز منفلوط حسبما ذكر مراسل دوت الخليج.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على حساب نظيره الزمالك بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فقط ضمن مواجهات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز ليتصدر ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد أبو جبل .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي الونش ، حمزة المثلوثي وأحمد فتوح .

الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، يوسف إبراهيم أوباما، أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الشافي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد أشرف روقا ومصطفى فتحي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيف الدين الجزيري.

تشكيل الأهلي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: معلول - بانون - أيمن أشرف - أكرم

خط الوسط: السولية - ديانج - حمدي فتحي

خط الهجوم: أفشة - محمد شريف - بيرسي تاو