/659972/مساعد-وزير-التموين-الحكومة-تحملت-زيادة-حجم-الاستهلاك-والزيادات-السعرية-التى-طرأت-على-الطاقة

أكد الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن وزارة التموين دائمًا فى حالة طوارء، دون انتظار جائحة تضخمية خاصة وأن حجم الاستهلاك فى مصر كبير، ودور الوزارة هو تأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية.

دوت الخليج

إبراهيم العشماوي: مصر لم تشهد ندرة في أ ي سلعة

وتابع مساعد وزير التموين، الدكتور إبراهيم العشماوين، حديثه قائلًا:" وسط جائحة كورونا وهناك أسواق فى دول متقدمة ونامية وناشئة شهدت قصور وندرة فى بعض السلع، ولكن الدولة المصرية لم تشهد ندرة فى أيًا من السلع الاستراتيجية.

وأشار مساعد وزير التموين، إلى أن سلعة الزيت هى الأكثر زيادة من ضمن «السلع الاستراتيجية»، حيث أن طن الزيت قد زاد من 700 دولار للطن إلى 1380 دولار للطن، والقمح زاد أيضًا من 250 دولار إلى 381 دولار للطن.

مساعد وزير التموين: 275 مليون رغيف هو مقدار إنتاج مصر يوميًا

وتابع مساعد وزير التموين:" ننتج 275 مليون رغيف يوميًا هو مقدار إنتاج مصر، فى 30 ألف مخبز تمويني، مضيفًا:" مصر أكبر دولة فى العالم مستوردة للأقماح ومستهلكة.

واستكمل:” المصريين استهلكوا 2.1 تريليون جنيه، وراح ثلثهم فى الغذاء أى أن حجم استهلاك المصريين قد بلغ 678 مليار جنيه.

وأضاف:” مع زيادة حجم الاستهلاك والزيادات السعرية التى طرأت على الطاقة ومدخلات الإنتاج كانت الدولة تتحمل تلك الزيادات”.

وأختتم:” لم نشهد أى زيادة ولا حتى مليم واحد فى المخزون، حيث أن الأسعار جرى بها تحريك قليلًا، وكانت هناك شهادة تقدير من كل المؤسسات العالمية تحدثت على قدرة الاقتصاد المصري فى استيعاب الأزمة الغذائية.