/659974/النائب-خالد-بدوي-ينجح-في-الحصول-على-موافقة-لمد-وتدعيم-شبكات-مياه-الشرب-والصرف-الصحي-في-مركز-الإبراهيمية

نجح النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الحصول على خطة مد وتدعيم شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في مركز الإبراهيمية بمحافظ الشرقية والقري التابعة له.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصول خالد بدوى بشأن على خطة لمد وتدعيم شبكة مياه الشرب بالابراهيمية

مياه الشرب بالابراهيمية

وقال النائب خالد بدوي، أنه استطاع الحصول علي الموافقة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية علي تدعيم شوارع وقري وكفور مركز الإبراهيمية بخطوط مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفالتها بتكلفة ٣٧ مليون و ٦٥٠ ألف جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أنه تم عمل مقايسة لهذه الخطوط بالتكلفة المالية، موضحا أنه يسعي حل المشاكل التي يعاني منها المركز، بالتعاون مع مؤسسات الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان النائب الدكتور خالد بدوي، قد نجح في الحصول على 10سراير للعناية المركزة بمستشفى الابراهيمية. وأكد بدوي، أنه تم وضع خطة لاعادة تجهيز مستشفى الابراهيمية مرة اخرى، موضحا أن هذه الخطوة الهامة والجادة تأتى فى إطار المشاركة المجتمعية لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين.

وبالاضافة الي أنه نجح ايضا في تخصيص فصل لأبناء مركز الإبراهيمية بمدرسة التمريض الإبراهيمية بنين تلبية لاحتياجات المواطنين.

وقال بدوي، إن مركز الإبراهيمية يضم ما يقرب من ٢٤٥ ألف نسمة ويزيد أبناءهم جميعا بمراحل التعليم المختلفة، وتزداد الحاجة لقبول أخصائيين وفنيين تمريض، لمواجهة فيروس كورونا.

في في سياق أخر، وافقت مديرية الصحة بالشرقية، على الطلب المقدم من الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنقل محرقة وحدة طب أسرة كفور نجم بالإبراهيمية، إلى مجمع الخطارة، بعد معاناة الأهالي لمدة 15 عاما.