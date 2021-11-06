اليوم.. إيهاب توفيق يطرح أحدث أغانيه «أنت اختياري»

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دوت الخليج يرصد موعد طرح أغنية «أنت اختياري» لإيهاب توفيق.

أغنية أنت اختياري

أغنية «أنت اختيارى» من كلمات والحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش، كما تم تصوير الكليب في الامارات، وتحديداً مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

كما نشر إيهاب توفيق مؤخراً البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "ترقبوا أغنية وكليب أنت اختيارى خلال الأيام القليلة القادمة.

إيهاب توفيق يتألق بدار الأوبرا

وكان النجم إيهاب توفيق، تألق مؤخرًا بحفل غنائى على خشبة مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، احتفالاً بالمولد النبوى الشريف، وقدم من خلاله عددا من الابتهالات الروحانية منها إلا رسول الله، أنا بمدح نبينا، المسك فاح، دعونى، مدد يا نبى وغيرها، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

إيهاب توفيق يطرح طلقة

وطرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي تحمل اسم «طلقة» من كلمات أحمد عبد النبى وألحان تيم على وتوزيع محمد شفيق.

و طرح إيهاب توفيق مؤخراً أغنية «زحمة الأيام»، بمشاركة حميد الشاعري ومصطفى قمر وهشام عباس، وهي من كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع نديم الشاعرى، والكليب من إخراج ياسين حسن.

تعد أغنية «زحمة الأيام» آخر أعمال الراحلين الشاعر سامح العجمى والملحن أشرف سالم، التي حملت العديد من المعانى الإنسانية التي تتماشى مع الأجيال المختلفة، وحققت الأغنية في ذلك الوقت منذ طرحها مايقرب من 5 ملايين مشاهدة، وتولى إخراج كليب العمل اخراج ياسين حسن.