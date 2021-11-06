فيديوجراف- تطوير الطريق الدائرى.. الإنجاز يقترب من الاكتمال

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" إنجازات وزارة النقل خلال أعمال تنفيذ الطريق الدائرى. ونفذت وزارة النقل، الأعمال من نفق سعد الدين الشاذلى حتى طريق الإسكندرية الزراعى، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء كوبرى وطريق داعم من النفق وحتى المرج بواقع 7 حارات، وتوسعة الطريق من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم.

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