الفيوم.. تطعيم 478 ألفا 365 مواطنا بلقاح كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عن زيادة عدد مراكز تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتصل إلى 62 مركزًا، لتغطى جميع مراكز وقرى المحافظة، بهدف توفير الخدمات للمواطنين بالقرب من أماكن إقامتهم.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة، اليوم السبت، لمتابعة موقف تلقى المواطنين للقاح كورونا، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور سيف عبدالشكور مدير فرع التأمين الصحى بالفيوم، والدكتور عصام على حسن مدير التدريب بالمستشفى الجامعى.

وقال الدكتور محمد التونى معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمى للمحافظة، غن الاجتماع تناول استعراض آخر المستجدات والإجراءات المتبعة لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمواطنين بشتى مراكز وقرى المحافظة، فضلاً عن العاملين بمختلف المصالح والمديريات والهيئات الحكومية، ومراجعة توافر المستلزمات الطبية، ومتابعة عمل حملات التطعيم بمراكز الشباب، ونسب تلقى اللقاح من خلال المراكز الثابتة والمتحركة المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة.

وأضاف أن المحافظ تابع نسب إشغال المستشفيات المركزية والجامعية، وكذا مخزون الأكسجين بها، موجهاً بتوفير احتياطى مناسب منه وملء اسطوانات الأكسجين لتكون جاهزة عند الحاجة، موجهاً بالتنسيق مع الجامعة لتوفير 10 أسرة رعاية مركزة جديدة لمرضى كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لنقل حالات الحوادث المتقدمة لمستشفى الجامعة.

وأكد محافظ الفيوم، على التنسيق بين مختلف القطاعات والمديريات، ومديرية الصحة لتنظيم عمل الفرق المتنقلة لتلقى اللقاح، لتوفير الخدمات للموظفين بمقار العمل تيسيرًا فى تلقى الخدمة، للانتهاء من تلقى جميع العاملين المستهدفين للقاح بمختلف القطاعات خلال الفترة الزمنية المحدة، مؤكدًا أنه لن يستثنى من تلقى اللقاح إلا بتقرير طبى معتمد.

ولفت المحافظ، إلى أهمية التوسع فى مراكز تلقى اللقاح الثابتة، والفرق المتحركة، فضلاً عن مراكز تلقى اللقاح للراغبين فى السفر، بهدف حماية المواطنين وحفاظًا على صحتهم، مع ضرورة تكثيف ومتابعة الحملات الدورية، للتأكد من التزام المواطنين، والمنشآت التجارية، والسياحية، بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والقرارات الوزارية، بالتنسيق بين مسؤولى الصحة، ومجالس المدن، والشرطة المتخصصة.

ووجه المحافظ بتكثيف عمل الرائدات الريفيات، والعمد ومشايخ القرى، والكيانات المتعلقة بالمرأة، والقيادات الطبيعية، للتوعية بأهمية تلقى اللقاح للحد من الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك إرشاد الفرق المتنقلة لأماكن تواجد كبار السن لتطعيمهم بمنازلهم، وتكثيف حملات طرق الأبواب.

ومن جهته أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بأنه تم تطعيم 478 ألفًا 365 مواطنًا بلقاح كورونا، كما تم زيادة عدد مراكز تلقى اللقاح إلى 62 مركزًا، منهم 6 مراكز داخل المستشفيات لتطعيم المترددين على العيادات الداخلية، وشملت المراكز بندر الفيوم بعدد 11 مراكزًا هى المركز الطبى الحضرى بكيمان فارس، والمركز الطبى الحضرى بالحادقة، والمركز الطبى الحضرى بالشيخ حسن، ومركز تطعيم استاد الفيوم الرياضى، ومستشفيات الفيوم العام، والصدر، والحميات، ومركز تطعيم المسافرين بمديرية الصحة، إضافة إلى مركز تطعيمات جامعة الفيوم، ومركز تطعيمات مجمع عيادات التأمين الصحى بكيمان فارس، ومركز تطعيمات مستشفى الفيوم للتأمين الصحى.

وفى مركز الفيوم، عدد 8 مراكز وهى: منشأة عبد الله، والعزب، وسيلا، وبنى صالح، واللاهون، والعشيرى، وكفور النيل، ومركز تطعيم المسافرين بالعامرية، وفى مركز طامية 10 مراكز هى: المركز الطبى بطامية، ومراكز الوحدات الصحية بفرقص، ومنشأة الجمال، ودار السلام، وسرسنا، وقصر رشوان، وكفر محفوظ، والروضة، ومركز شباب طامية، ومستشفى طامية، وفى مركز إطسا، 12 مركزًا لتلقى اللقاح، بقرى تطون، والغرق، ومنية الحيط، وقلمشاه، وأبو جندير، ودفنو، ومطول، والجعافرة، وقصر الباسل، ومركز شباب إطسا، ومستشفى إطسا، ومركز تطعيم المسافرين بالمركز الطبى بإطسا.

وفى مركز سنورس 10 مراكز لتلقى لقاح كورونا بقرى، مطرطارس، وفيديمين، وبيهمو، وترسا، وجرفس، والسعيدية، ومنشآة سنورس، ومركز شباب سنورس، ومستشفى سنورس، إضافة لمركز تطعيم المسافرين بالمركز الطبى بسنورس، وفى مركز أبشواى 7 مراكز هى: المركز الطبى بأبو جنشو، والعجميين، وسنرو القبلية، وطبهار، ومركز شباب أبشواي، ومستشفى أبشواى، وفى مركز يوسف الصديق 9 مراكز هى: الشواشنة، والمشرك قبلى ، وكحك بحرى، والنزلة، وقوتة، ووالى ميزار، والحامولى، وقارون، إضافة إلى مركز تطعيم المسافرين بالشواشنة.