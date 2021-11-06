صور.. احتفالية ملتقى الوعى بالمناخ والمياه لمستقبل أطفالنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتوبياس كراوس مستشار وزير نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى، والدكتور أوليفر بيتروفيتش نائب ممثل يونسيف فى مصر، وفرانك هارتمان السفير الألمانى بمصر، وهان ماورتس سفير المملكة الهولندية فى القاهرة، وأرفيداس داونور افيتشوس سفير ليتوانيا بالقاهرة.

وشهدت الاحتفالية مجموعة من المسابقات والأنشطة التفاعلية، بهدف تعليم الأطفال السلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع المياه، بالإضافة إلى مسابقات أخرى فى الرسم، والتلوين، وحل الألغاز، وألعاب المغامرين وأبطال المياه، ومهمة فى الدور الرابع والتى من خلالها يتقمص الأطفال شخصيات من خلال لعبة للبحث عن سبب انقطاع المياه.

وفى سياق متصل، تم تكرم الجهات المشاركة، الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى فى مسابقة الرسم "كل نقطة بتفرق" عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، لتعبر الرسومات عن حلول وأفكار مبتكرة لتجنب الاسراف أو الإهدار فيها، والتى استهدفت الفئة العمرية من سن 8 سنوات إلى 13 سنة "مواليد 2008 – 2013"، وكان التقييم من خلال متخصصين من وزارة الثقافة والرى والشركة القابضة، ثم الاستفتاء على أفضل الرسومات من خلال صفحة الفيسبوك .www.facebook.com/kolno2tabtfre2

واستضافت الشركة ضمن الاحتفال الأطفال المتسابقين أصحاب أفضل 50 رسمة عن الحفاظ على المياه بحضور ذويهم، وتعرض أعمالهم بمعرض فنى للصور، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لعرض رسوماتهم الفائزة بمدارسهم لنشر رسائل ترشيد استهلاك المياه، واستخدامها فى مطبوعات التوعية للشركة.

يأتى ذلك تزامنا مع الاتجاه الدولى لدراسة التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة على النظم البيئة والمنافع العامة ومصادر المياه، ليكون الحفاظ على الموارد المائية بمختلف بلدان العالم ضرورة حتمية لتوفير الاحتياجات المستقبلية من المياه، بما يواكب رؤية الدولة المصرية باعتبار ترشيد استهلاك المياه أحد محاور التنمية الاستراتيجية.

وتناولت كلمات الحضور، موضوعات أهمية قضية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية ضمن أولويات القيادة السياسية، لذلك تتجه الحكومة والشركة القابضة لنشر الوعى المائى بين جموع المواطنين، وصياغة رسائل توعوية تناسب مختلف الفئات العمرية، ونشرها من خلال حملات التوعية المباشرة بالمدارس والجامعات وحملات طرق الأبواب للوصول إلى الموطنين بالقرى والنجوع، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للشركة فى تنمية وعى المواطن بقضايا المياه.

وركزت على أهمية التوعية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، نجحت فى تحقيق مزيد من التفاعل والنشر على نطاق أوسع، وتركيز رسائل مخصصة تخاطب المرأة والطفل، باعتبارهما ركيزة التغير للأسرة المصرية، وكانت مسابقة الرسم "كل نقطة بتفرق" هى أحد الأفكار الهامة التى حثت الأطفال على البحث عن معلومات عن المياه وربطها بالقضايا الأخرى، والتعبير عن أفكارهم من خلال رسومات إبداعية.

وتناولت أن التغيرات المناخية تؤثر على كميات مياه الأمطار التى تسقط سنويا وزيادة معدلات التبخر، وتعدّ موارد الماء العذب شديدة الحساسية تجاه التغيرات التى تطرأ على الطقس والمناخ، وضرورة توفير مصادر غير تقليدية "كتحلية مياه البحر" لمواكبة الزيادة السكانية المطردة وتنفيذ خطة التنمية الشاملة للدولة، لخلق التوازن بين الاحتياجات المائية وكميات المياه المنتجة، وعلى المستوى الإنساني، لا يمكن النظر إلى المياه بمعزل عن الصرف الصحى، وهو ما تحققه حاليا الحكومة من خلال زيادة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى، وأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى".

ومن جانبه قال توبياس كراوس نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر: "فى عالم يتسم بالتحديات المتعاظمة والموارد المحدودة على نحو متزايد، يدمر تغير المناخ مسارنا نحو الاستدامة، يتعين علينا جميعا أن نجد حلولا مشتركة لتحديات تغير المناخ، وندرة المياه، والأمن الغذائى، وتمكين المرأة، ولا بد أن تكون الحلول المقترحة مقبوله وصالحة للتطبيق من جميع الأطراف ذات الصلة، وفى هذا الصدد فإن الاتفاق الأخضر يشكل استجابة طموحة من جانب الاتحاد الأوروبى لهذه التحديات".

وأضاف: "لذلك من أجل زيادة الوعى بقضايا المناخ، ينظم الاتحاد الأوروبى كل عام أسبوع المناخ، لإبراز أهداف تغير المناخ على المستوى الدولى والربط فيما بينها مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى مثل المياه النظيفة، والطاقة المتجددة، والمدن المستدامة، أو القضاء على الفقر، إن حدث اليوم يساعدنا فى إعادة التأكيد على الأهمية الكبرى للتعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى هذا المجال".