مدبولى: توجيهات من الرئيس بأن تظهر شرم الشيخ فى أبهى صورها خلال قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماعا؛ لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، والتى تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ.





وحضر الاجتماع كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من مسؤولى قطاع السياحة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع حضور قمة تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ عدد كبير للغاية من مسئولى الدول والمنظمات وكبار الشخصيات الدولية فى وقت واحد، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وجه بضرورة أن تظهر المدينة فى أبهى صورها، وأن تكون الطرق والمحاور والمشروعات الخدمية المختلفة على أعلى مستوى لها من الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير فى أقصر فترة ممكنة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيكون هناك استعداد على أعلى مستوى فى جميع الملفات التى تخص هذا الشأن، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بأن تكون وسائل النقل الجماعى بالمدينة صديقة للبيئة، بجانب العمل على سرعة تحويل سيارات الأجرة بالمدينة للعمل بالغاز الطبيعى، وتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات، والانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، فضلا عن الاهتمام باستكمال جميع المشروعات المتوقفة بالمدينة.

من جانبه، استعرض الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، الموقف التنفيذى لمشروعات التنمية السياحية بمدينة شرم الشيخ ونسب التنفيذ الخاصة بها، وبعض التحديات التى تواجه عددا من المشروعات، وكلف مدبولى بسرعة دفع هذه المشروعات.

وخلال الاجتماع، شرح محافظ جنوب سيناء جهود التطوير الجارية بالمدينة، من حيث أعمال التطوير فى الطرق والمحاور، وكذا أعمال إحلال سيارات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعى، فضلا عن خطوات مشروع الهوية البصرية.

كما قدم خالد فودة عرضا حول المشروعات السياحية المتوقفة بمدينة شرم الشيخ والتحديات التى تواجهها، مشيرا إلى الإجراءات التى اتخذتها المحافظة فى هذا الصدد بالتنسيق مع عدد من الجهات؛ للتغلب على تلك التحديات، لافتا فى الوقت نفسه إلى أنه جار الانتهاء من تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالمشروعات التى تحتاجها مدينة شرم الشيخ، والتمويل المطلوب للعمل على سرعة تنفيذ هذه المشروعات.

