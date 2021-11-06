عبدالغفار يؤكد أهمية تطبيق مخرجات البحث العلمى من أجل تعميق التصنيع المحلى

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حول المشروعات البحثية فى مجال الطاقة، والمياه، والبيئة، والتى تم عرضها خلال فعاليات المنتدى الخامس لتسويق مخرجات البحث العلمى، الذى نظمته أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، خلال شهر أكتوبر الجارى.





وأشار التقرير، إلى مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية فى أسوان، والمتضمن اقتراح بعض الحلول المثلى للتحكم فى ظاهرة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية بمدينة أسوان، بموجب التعاقد بين كلية الهندسة بجامعة الزقازيق وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

ونوه التقرير إلى مشروع الاستدامة والتشغيل الاقتصادى للمعمل المصرى الصينى للطاقة الجديدة بسوهاج مع ربطه بالشبكة الكهربائية، حيث تم تصميم المعمل ليكون معملاً بحثيًّا، وفى نفس الوقت هو نموذج لخط إنتاج صناعى "Pilot Plant" لتصنيع الخلايا الشمسية السيليكونية لأول مرة فى مصر والمنطقة العربية، لذلك سوف يكون مركزًا للأبحاث والتدريب على هذه التكنولوجيا فى مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.

كما تناول التقرير مشروع إدارة وتشغيل وتحسين الأداء لمحطة توليد الطاقة "CSP" بمدينة برج العرب، والذى قام به فريق من مدينة زويل بإدارة وتشغيل وتحسين الأداء لمحطة توليد الطاقة "CSP"؛ بهدف تحقيق التشغيل الاقتصادى للمحطة وتعميق المكون المحلى.

ولفت التقرير إلى المشروع القومى للمعرفة فى الطاقة الجديدة والمتجددة، حزمة عمل تصميم وتصنيع نموذج توربينة رياح رأسية منخفض التكلفة لتطبيقات خارج الشبكة، حيث يقوم المشروع على تصميم وتصنيع التوربينة بأكملها بالجهود الذاتية طبقًا لأعلى المعايير، حيث تعد التوربينة الرأسية واحدة من الحلول المستدامة التى تستخدم فى إمداد الطاقة للأماكن خارج نطاق تغطية الكهرباء.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية تطبيق مخرجات البحث العلمى، والتى تستدعى تضافر كل الجهود من أجل تعميق التصنيع المحلى وتقليل الاستيراد، وخلق فرص عمل تكنولوجية وإنتاجية جديدة، والتى تأتى تمشيًا مع استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.