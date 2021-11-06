الأرصاد: طقس الأحد معتدل نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 28

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، خلال ساعات النهار.





أما ليلا فيسود طقس لطيف فى أوله، مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على جميع أنحاء الجمهورية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة:- وتتكون الشبورة المائية الكثيفة أحيانا "من 5 إلى 7 صباحًا" على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوحه البحرى ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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