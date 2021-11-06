مصر للطيران تسير اليوم 91 رحلة جوية لنقل 9700 راكبا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يتم تسيير 59 رحلة دولية إلى: "تورنتو، دبى، الكويت، بغداد، كازابلانكا، لاجوس، أكرا، تونس، مدريد، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، أكرا، كازابلانكا، إسطنبول، أمستردام، جنيف، فرانكفورت، كوبنهاجن، بروكسل، برلين، أبوظبى، موسكو، فيينا، ميونيخ، عمَان، البحرين، الخرطوم، دوسلدورف، لارناكا، بيروت، الشارقة، مدريد، عنتيبى، نيروبى، أديس أبابا، جوهانسبرج، الرياض، جدة ، المدينة المنورة، الدمام، و30 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، وطابا".

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبى قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس – فرانكفورت"، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت فى تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات "شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا" فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.