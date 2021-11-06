/659977/بسبب-الميراثشاب-يمزق-جسد-ابن-عمه-في-الأقصر
كشفت وزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة طالب ملقاه بأرض زراعية، وذلك عقب ورود بلاغ لمركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر.
دوت الخليج يرصد تفاصيل تمزيق ساب لجسد ابن عمه بسبب الميراث فى الاقصر
مديرية امن الاقصر
بالتحريات والفحص ظهر أن الجاني للواقعة سائق مركبة تروسيكل، نجل عم المجني عليه، مقيم بذات الناحية، وذلك لوجود خلافات أسرية على الميراث بين والد المتهم، ووالد المجني عليه.
حوادث الاقصر
وبعد ضبط وتقنين الإجراءات تم استهدافه وتكمن قوات الشرطة من ضبط واحضار الجاني ، الذي اعترف بارتكابه للجريمة، مشيرا إلى أنه استدرج المجني عليه واصطحبه بمركبة التروسيكل إلى مكان الحادث، وأجهز عليه بقطعة سلاح أبيض سكين حتى لقي مصرعه، وتخلص من الآداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية المجاورة، بالقرب من مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وفرض الأمن .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب الميراث..شاب يمزق جسد ابن عمه في الأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.