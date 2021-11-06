بسبب الميراث..شاب يمزق جسد ابن عمه في الأقصر

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دوت الخليج يرصد تفاصيل تمزيق ساب لجسد ابن عمه بسبب الميراث فى الاقصر

مديرية امن الاقصر

بالتحريات والفحص ظهر أن الجاني للواقعة سائق مركبة تروسيكل، نجل عم المجني عليه، مقيم بذات الناحية، وذلك لوجود خلافات أسرية على الميراث بين والد المتهم، ووالد المجني عليه.

حوادث الاقصر

وبعد ضبط وتقنين الإجراءات تم استهدافه وتكمن قوات الشرطة من ضبط واحضار الجاني ، الذي اعترف بارتكابه للجريمة، مشيرا إلى أنه استدرج المجني عليه واصطحبه بمركبة التروسيكل إلى مكان الحادث، وأجهز عليه بقطعة سلاح أبيض سكين حتى لقي مصرعه، وتخلص من الآداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية المجاورة، بالقرب من مكان الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وفرض الأمن .