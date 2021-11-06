/659979/حنان-وجدي-فى-برنامج-كلام-فى-السياسة-تنسيقية-شباب-الأحزاب-غيرت-من-استراتيجيتها-ومصر-استفادت-من-الأزمة-الاقتصادية

قالت حنان وجدي، المنسق العام للمنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" إن «تنسيقية شباب الأحزاب» غيرت استراتيجيتها من لجان نوعية متخصصة إلى منتديات، والتى بدورها تتيح مساحة أكبر للجمهور السياسي الذى يواجه مشكلة معينة سواء اقتصادية أو مالية أو فى قطاع معين مثل الصحة والتعليم، على أن يعرضها على التنسيقية ومن ثم نساهم بأفكارنا وأيضًا طرحها على كل أطراف التنسيقية.

جاء ذلك خلال برنامج «كلام فى السياسة» والذى يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، على فضائية cbc، للحديث عن أزمة التضخم فى الأسعار عالميًا، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين.

دوت الخليج

حنان وجدي: «تنسيقية شباب الأحزاب» غيرت استراتيجيتها من لجان نوعية متخصصة إلى منتديات

وتابعت حنان وجدي، المنسق العام للمنتدى الاقتصادي بتنسيقية شباب الأحزاب:" المشكلة التضخمية التى تحدث الآن فى العالم، تؤثر على مصر وهذه نتيجة مباشر لأننا غير معزولين عن العالم، وهو ما أثر علينا فى كل السلع البترولية وأسعار الطاقة وسلاسل الوارادت.

واستكملت:" مصر استفادت من الأزمة الاقتصادية وزيادة الأسعار لأنها تنتج وتصدر الطاقة، حيث أنه قد عاد علينا بالإيجاب مثل تصدير الحديد حيث قمنا بتصدير كمية مقدارها مليار و300 مليون دولار.