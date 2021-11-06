/659981/أهلي-٢٠٠٨-يواجه-إنبي-اليوم-في-بطولة-منطقة-القاهرة

يلتقي فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم السبت مع ضيفه إنبي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من بطولة دوري منطقة القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يدخل «أهلي ٢٠٠٨» المباراة وهو يسعى للحفاظ على سجل انتصاراته المتتالية، بعدما نجح في الفوز خلال أول ٣ مباريات في الموسم، محققًا العلامة الكاملة.، وحصد تسع نقاط في رصيده، لينفرد بصدارة الترتيب، بعدما فاز على السكة الحديد بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى، وعلى مستقبل وطن بثمانية أهداف نظيفة في الجولة الثانية، وعلى مصر الجديدة بثلاثية نظيفة، مسجلًا ١٦ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

انتهت أحداث مباراة النادي الأهلي والزمالك بنتيجة 5 أهداف مقابل ثلاثة، لصالح القلعة الحمراء، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز.

سجل الدولي المغربي أشرف بن شرقي من تسجيل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة الـ 89 من عمر المباراة ليقلص نتيجة المباراة لـ 5/3 بتسديدة على يمين الشناوي من داخل منطقة الجزاء.

عاد الزمالك في نتيجة المباراة أمام النادي الأهلي، ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ويقلص الفارق لـ 5/2، عن طريق أحمد سيد زيزو، من خلال ركلة جزاء، في الدقيقة الـ 79 من عمر المباارة على يسار محمد الشناوي.

سجل الدولي التونسي علي معلول الهدف الثاني له في لقاء اليوم والهدف الخامس للنادي الأهلي، في الدقيقة الت 64 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء، على يمين محمد أبو جبل حارس مرمى القلعة البيضاء.

ضرب الدولي الماتلي اليو ديانج لاعب خط الوسط بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الرابع للنادي الأهلي بعد مرور دقيقة على هدف الزمالك من مصطفى فتحي، من تسديدة قوية اعلى زاوية محمد أبو جبل في الزاوية اليمنيى.