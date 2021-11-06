استئناف تصوير فيلم «مربع برمودا» بطولة عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر

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أعلن طارق رفعت مخرج فيلم «مربع برمودا» انتهاء تصوير العمل ليكون الفيلم جاهزًا للدخول في مراحل الإنتاج الأخيرة من مونتاج وغيرها.

دوت الخليج يرصد انتهاء تصوير فيلم «مربع برمودا» بطولة عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر.

قصة فيلم «مربع برمودا»

تدور أحداث فيلم «مربع برمودا» حول ظاهرة نفسية تصيب بطلي العمل مصطفى خاطر وعمرو عبدالجليل، ومعهما هنا شيحة وشيرين رضا، وتتوالي الأحداث وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

سبق وكشف مؤلف الفيلم هشام هلال عن كواليسه، قائلًا إنه يقوم فيه بتقديم مفارقات كوميدية عن ظاهرة المثلث الشهير بيرمودا والذي يعرف أنه من أخطر بقاع العالم، موضحاً أن الاسم هنا هو مجرد اسم ساخر لفكرة الخطر الكوميدي، موضحاً أنه يريد إخراج الكوميديا من خلال تلاقي أشخاص مختلفين.

وأوضح هشام أن الفيلم يضم أيضاً نجوماً جدداً مثل الفنان محمد جمعة والإعلامية والفنانة نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

وعن تعاونه مع المخرج طارق رفعت، أكد هشام أنه كان يعرفه من قبل وعندما رشحه له المنتج عاطف كامل، ولم يتردد وأخبره أنه مخرج متميز، مشيراً أن هذا أول أفلام طارق كمخرج بعد أن قدم العديد من المسلسلات الناجحة.

أبطال فيلم مربع برمودا

وعن أبطال العمل واختيارهم، قال هشام أنه منذ كتابته للعمل كان يجد النجم عمرو عبد الجليل في الدور الذي تم ترشيحه له وبالفعل وافق عبد الجليل ورحبت جهة الإنتاج وتم ترشيح بقية النجوم والتوافق عليهم.

وكشفت الفنانة روجينا عن اسم الشخصية التي تلعبها من خلال الفيلم وقالت روجينا خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي "دوري في الفيلم الكوميدي مربع برمودا جديد ومختلف.

روجينا تكشف عن اسم شخصيتها بفيلم مربع برمودا

وأضافت روجينا قائلة: "شخصية خلال الفيلم باسم تي تي السلحدار وهي شخصية لذيذة ومركبة وصعبة جدا.

وتابعت روجينا "هتشوفوا حاجة محصلتش وأتمني أن دوري في العمل يكون إضافة مختلفة ونقلة جديدة لي في السينما".