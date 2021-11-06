الإثنين.. وزيرة التضامن تفتتح معرض «الطلاب المنتجين» بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، يوم الإثنين المقبل، معرضا لمنتجات طلبة الجامعات اليدوية، والذى يعد الأول من نوعه الذى تفتتحه الوزيرة تحت شعار "الطلاب المنتجين".





ويقام المعرض على مساحة 625 مترًا مربعًا، بمجمع الكليات بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوه.

ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.

ويعد المعرض خطوة لتشجيع الطلاب على العمل والإنتاج والدخول إلى سوق العمل والتعرف على احتياجات السوق، ليستطيع الشباب تأسيس مشروعات صغيرة ومنتجة والتنشئة على قيم الاستثمار والادخار، ويضم المعرض منتجات من المشغولات اليدوية والابتكارية من إنتاج الطلاب.

ويشارك فى المعرض 40 عارضًا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى منتجات محافظة شمال سيناء، لبيع منتجات ملائمة للطلاب بأسعار اقتصادية.

ويتكون المعرض من 15 برجولة تضم العارضين ومنتجاتهم اليدوية المتنوعة من الملابس والمنسوجات والمفروشات والإكسسوارات.

يذكر أن وزارة التضامن أوجدت قناة اتصال دائمة داخل جميع الجامعات المصرية الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعى وأفرع لبنك ناصر الاجتماعى فى جميع الجامعات المصرية، كما تتعاون مع الوزارة فى تنفيذ أنشطتها داخل وخارج الجامعات مع عدد من الجمعيات الأهلية القوية، لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وللاستفادة من طاقاتهم فى دفع عجلة التنمية للأمام.