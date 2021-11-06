ويقام المعرض على مساحة 625 مترًا مربعًا، بمجمع الكليات بجامعة الإسكندرية، بالتعاون مع رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز قنصوه.
ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، ويفتح أبوابه لاستقبال الجمهور اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا.
ويعد المعرض خطوة لتشجيع الطلاب على العمل والإنتاج والدخول إلى سوق العمل والتعرف على احتياجات السوق، ليستطيع الشباب تأسيس مشروعات صغيرة ومنتجة والتنشئة على قيم الاستثمار والادخار، ويضم المعرض منتجات من المشغولات اليدوية والابتكارية من إنتاج الطلاب.
ويشارك فى المعرض 40 عارضًا من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالإضافة إلى منتجات محافظة شمال سيناء، لبيع منتجات ملائمة للطلاب بأسعار اقتصادية.
ويتكون المعرض من 15 برجولة تضم العارضين ومنتجاتهم اليدوية المتنوعة من الملابس والمنسوجات والمفروشات والإكسسوارات.
يذكر أن وزارة التضامن أوجدت قناة اتصال دائمة داخل جميع الجامعات المصرية الحكومية من خلال وحدات التضامن الاجتماعى وأفرع لبنك ناصر الاجتماعى فى جميع الجامعات المصرية، كما تتعاون مع الوزارة فى تنفيذ أنشطتها داخل وخارج الجامعات مع عدد من الجمعيات الأهلية القوية، لتقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية لطلاب الجامعات عملا بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، وللاستفادة من طاقاتهم فى دفع عجلة التنمية للأمام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإثنين.. وزيرة التضامن تفتتح معرض «الطلاب المنتجين» بجامعة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.