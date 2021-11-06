الغربية.. تطعيم جميع العاملين بالوحدات المحلية بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد -

يأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة لتطعيم جميع العاملين بمختلف المديريات والهيئات الحكومية، المراكز والمدن والأحياء والجامعة ضد فيروس كورونا، وتنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر دخول العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التى لها موازنات خاصة، إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من الحصول على أى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة فى بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، بدءً من 15 نوفمبر الجارى.

وقال رحمى، إنه تم تطعيم جميع العاملين بكل من "ديوان عام المحافظة، مركز ومدينة طنطا، حى أول طنطا، حى ثان طنطا، مركز ومدينة المحلة الكبرى، حى أول المحلة الكبرى، حى ثان المحلة الكبرى، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة بسيون، مركز ومدينة قطور، مركز ومدينة سمنود ومركز ومدينة زفتى"، بنسبة 100٪ من المستهدف، وتم تطعيم 11127 موظفًا بالجرعة الأولى وتطعيم 5188 بالجرعة الثانية.

وأضاف أن مديريات وهيئات "الزراعة، الإسكان، هيئة الطرق، مديرية الطرق، مديرية الكهرباء قطاعى شرق وغرب، الثقافة، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فرع الغربية، هيئة مياه الشرب، التنظيم والإدارة، الرى، صرف الغربية، الصندوق الاجتماعى، جهاز شؤون البيئة والمديرية المالية"، قاموا بتطعيم جميع العاملين بهم بنسبة 100٪، وتم تطعيم 7172 موظفًا بالجرعة الأولى و2115 بالجرعة الثانية.

وفى السياق ذاته، طعمت مديريتى التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى 98٪ من إجمالى المستهدفين بهما، فى حين حققت مديرية التموين والتجارة الداخلية نسبة 93٪، بينما طعمت هيئة الأبنية التعليمية 78٪ من العاملين بها .

كما أشار المحافظ إلى تطعيم مديرية القوى العاملة 94.4٪ من العاملين بها، وكذلك مديرية الشؤون الصحية بنسبة 87.1٪ ومديرية الطب البيطرى بنسبة 83٪ من المستهدفين، فى حين حققت مديرية الشباب نسبة 86٪ ومديرية الأوقاف 89٪.

وأوضح المحافظ، أنه تم تطعيم العاملين بشركة مياه الشرب بنسبة 81٪، وكذلك المنطقة الأزهرية بنسبة 93٪ من العاملين بها، فى حين طعمت مديرية الضرائب العقارية 61٪ من موظفيها، وطعمت شركة مصر للغزل والنسيج 85% من عمالها.

كما تابع محافظ الغربية جهود جامعة طنطا فى تطعيم العاملين والطلاب، وتم تطعيم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنسبة 89٪ ، كما تم تطعيم 96٪ من العاملين وتطعيم 85934 طالبا وطالبة بنسبة 71٪ من الطلاب.