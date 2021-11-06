محافظ قنا: تطهير مستمر للمصارف والمجارى المائية للحفاظ على صحة المواطنين

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن عملية تطهير المصارف والمجارى المائية تتم بشكل مستمر، لافتا إلى أن عملية التطهير لا تقتصر فقط على التخلص من القمامة والحشائش بهدف الحفاظ على صحة المواطنين من انتشار الأمراض الخطيرة.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم السبت بمركز نجع حمادى، حيث لاحظ المحافظ تراكم القمامة والحشائش بمصرف الرى بقرية الدرب، وعلى الفور وجه مسؤولى الرى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بتطهير المصرف وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم. وأشار المحافظ إلى ضرورة توعية المواطنين بالقرى، للمحافظة على نظافة الترع والمصارف وخاصةً فى ظل المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع الذى تقوم الدولة بتنفيذه حالياً.



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