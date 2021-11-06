محافظ المنوفية: مشروعك ساهم فى توفير 120 فرصة عمل خلال أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، إن فرص العمل التى وفرها المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك " خلال شهر أكتوبر الماضى بلغ 120 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 75 مشروعا بتمويل 15 مليونا و863 ألف جنيه.





وأكد المحافظ فى تصريح اليوم السبت، استمرار توفير كافة التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة "مشروعك"، وذلك فى إطار دعم خطة المحافظة فى مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى تساهم فى توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة. ووجه المحافظ القائمين على برنامج "مشروعك" بضرورة تكثيف حملات توعوية عن المشروع خاصة فى القرى ، وتوفير آليات جاذبة للشباب ودراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فنى وإدارى لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج. وأوضح المحافظ أن الهدف من "مشروعك" هو خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقرى وأحياء المحافظة، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها، وذلك بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة.

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