تحت رعاية الرئيس السيسى.. النيابة العامة تعلن عقد مؤتمر دولى هام

جدة - نرمين السيد - أعلنت النيابة العامة، انعقاد المؤتمر الدولى بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام فى مكافحة الجرائم عبر الوطنية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر.





وبحسب بيان للنيابة العامة، اليوم السبت، سيتم أيضَا عقد الاجتماع السنوى الخامس عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة والاجتماع السنوى الأول لجمعية النواب العموم العرب اللتين ترأسهما النيابة العامة.

واستقبل المستشار حمادة الصاوى النائب العام ولفيف من قيادات النيابة العامة، نخبةً من النواب العموم العرب والأفارقة والوفود المشاركة بالمؤتمر على مدار يومى الجمعة والسبت، بمطار القاهرة الدولى، على خلفية حضورهم المؤتمر الدولى الهام.