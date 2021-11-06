محافظ أسوان: تنمية المشروعات قدم 34.3 مليون جنيه وفرت 1617 فرصة عمل

جدة - نرمين السيد - قال أشرف عطية محافظ أسوان، إن جهاز تنمية المشروعات، دعم 939 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر للأسر الأكثر احتياجا داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مدار الـ 4 أشهر الماضية، باستثمارات 34.3 مليون جنيه مما ساهم فى توفير 1617 فرصة عمل، وخاصة لفئات الشباب والمرأة.





وأضاف فى بيان صحفى اليوم السبت، أنه بالتوازى مع ذلك، تم تنفيذ 722 مشروعا بتكلفة 14 مليارا و 69 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية لتغير شكل الحياة فى 3 مراكز إدارية تشمل 31 قرية رئيسية و 101 قرية فرعية و 315 نجعا وكفرا وتابعا.

وأكد المحافظ، أن هناك تنسيقا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لضخ مشروعات متنوعة تساهم فى زيادة فرص العمل للشباب والمرأة داخل القرى المستفادة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

من جانبه، أوضح إبراهيم عبد اللطيف مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسوان، أن المشروعات الصغيرة التى تم تنفيذها بتمويل من الجهاز وصلت إلى 121 مشروعا بتكلفة مالية 17.7 مليون جنيه عبارة عن قروض ميسرة للمستفيدين من الشباب والمرأة وغيرهم مما ساهم فى توفير 274 فرصة عمل بقرى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة فى الفترة من أول يونيو حتى نهاية أكتوبر الماضى ، وهو الذى تواكب مع تنفيذ 818 مشروعا متناهى الصغر بقروض وصلت إلى 16.6 مليون جنيه حققت 1343 فرصة عمل.

وأشار إلى أن الجهاز نظم 14 ندوة تعريفية لتوعية 212 شابا بمركز نصر النوبة وتأهيلهم لريادة الأعمال وممارسة الحرف والمهن من أجل فتح المجال أمامهم للتشغيل الأمثل للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك وهو الذى سيتم تطبيقه أيضاً فى القرى والمناطق المستهدف إنشاء مناطق صناعية وحرفية بها.

على صعيد آخر، تابع محافظ أسوان أعمال القوافل الطبية للكشف والعلاج المجانى للمواطنين بقرية الرقبة بمركز دراو، وقرية عمرو بن العاص بوادى الصعايدة بمركز إدفو ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن أعمال القافلة الطبية استمرت على مدار يومين داخل هذه القرى حيث نجحت فى إجراء الكشف الطبى على 2217 مواطنا ومواطنة، لافتاً إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.

