فحص 64 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس لصحة المرأة بالمنيا

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم فحص 64 ألف و79 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أنه تم فحص 855 ألف و758 سيدة منذ بداية المبادرة حتى نهاية سبتمبر الماضى.
من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بالمحافظة، إن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة الغير سارية، مثل "أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم، وتحليل سكر عشوائى فى الدم، وإجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى".
وأوضح أنه يتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام، ومغاغة المركزى، ومستشفى ملوى، فيما يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل إشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم "مجانا".
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