تحت رعاية الرئيس.. النيابة العامة تعلن عن انعقاد مؤتمر دولي هام

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أعلنت النيابة العامة المصرية عن انعقاد المؤتمر الدولي بشأن دور أجهزة النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذا الاجتماع السنوي الخامس عشر لجمعية النواب العموم الأفارقة والاجتماع السنوي الأول لجمعية النواب العموم العرب اللتين ترأسهما النيابة العامة المصرية، وذلك خلال الفترة من السابع وحتى التاسع من نوفمبر الجارى.
ويستقبل المستشار النائب العام ولفيفٌ من قيادات النيابة العامة المصرية نخبةً من النواب العموم العرب والأفارقة والوفودَ المشاركة بالمؤتمر على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين الخامس والسادس من شهر نوفمبر الجاري بمطار القاهرة الدولي، على خلفية حضورِهم هذا المؤتمر الدولي الهام.
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