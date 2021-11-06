نائب محافظ سوهاج ينافس 500 شاب وفتاة بماراثون الشباب والرياضة للجري «صور»

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أقامت مديرية الشباب والرياضة اليوم ماراثون للجري، شارك فيه 500 شاب وفتاة، وكان من بينهم الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، وبعض المتطوعين من الشباب ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

نائب محافظ سوهاج ينافس 500 شاب وفتاة بماراثون الشباب والرياضة للجري

وأطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة شارة البدء عبر الفيديو كونفرنس في العاشرة صباحا، وكان خط سير الماراثون بداية من ميدان صينية اخميم شرقا، وحتى ستاد سوهاج الرياضي.

وقد عبر نائب المحافظ عن سعادة بالمشاركة في الماراثون بعد توزيع الجوائز على الفائزين، داعيا الشباب للمشاركة في الرياضة والاستمرارية فيها بشكل دائم غير منقطع، لما لها من فوائد وايجابيات ومردود جيد على الصحة عامة، وكان ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

على جانب أخر

تنظم مديرية الصحة بسوهاج قافله طبيه علاجية مجانية، تستمر لمدة يومان، بداية من اليوم السبت وغدا الأحد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، بقرية " الوقدة " التابعة لمركز المراغة. جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خاصة بالقرى الأكثر احتياجا ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

قوافل حياة كريمة بسوهاج

جدير بالذكر ان تلك القوافل الى تخرج لخدمة المواطنين تشمل على العديد من التخصصات ومنها الجلدية، والرمد، والنساء والتوليد، والعظام، والباطنة، الجراحة، والاطفال، وتنظيم الاسرة، والتحاليل الطبية، والاسنان وغيرهم.

وأكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن تلك القوافل مجانية تماما، وتأتي في إطار خطة القوافل العلاجية لوزارة الصحة والسكان، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن البسيط.

حياة كريمة.. قافلة طبية بقرية «الوقدة» بالمراغة شمال سوهاج

وأضافت حامد أنه يتم التشديد على اتباع سياسات مكافحة العدوي، بالإضافة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وأن تلك القوافل تقوم بتقديم توعية صحية و تثقيف صحي لأهالي القرية لتوعيتهم وتثقيفهم.