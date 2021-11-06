/659990/الليلة-ياسمين-رئيس-ضيفة-عمرو-أديب-في-برنامج-الحكاية

يستضيف برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة خاصة الليلة السبت 6 نوفمبر على شاشة «MBCمصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً الفنانة ياسمين رئيس.

دوت الخليج يرصد كواليس حلقة الفنانة ياسمين رئيس مع الإعلامي عمرو أديب.

ياسمين رئيس تكشف سر نجاح شخصية فاتن حرفوش

تكشف ياسمين رئيس من خلال البرنامج ، سر نجاح شخصية فاتن حرفوش في موسم رمضان المنقضي بمسلسل «ملوك الجدعنة»، ونشاطها السينمائي بفيلمي «قمر 14» والذي حظي بعرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، بجانب تفاصيل حول فيلم «جارة القمر» الذي تتصدر بطولته.

كما ستستعرض أسباب موافقتها على بطولتها لمسلسل «60 دقيقة»، والقضية النسوية التي تناولها، وتصدره لتريند منصة شاهد vip خلال عرضه.

أحداث مسلسل 60 دقيقة بطولة ياسمين رئيس

جدير بالذكر، أن مسلسل «60 دقيقة» يدور في إطار من التشويق والأثارة، وهو مكون من 9 حلقات، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدي.

ويضم المسلسل العديد من الفنانين مع ياسمين رئيس منهم الفنانة سوسن بدر وشيرين رضا ومحمود نصر، قاموا بتصويره في العاصمة اللبنانية بيروت من إنتاج صادق الصباح، ويُعرض عبر منصة شاهد.

فيلم قمر 14 بطولة ياسمين رئيس

أما فيلم «قمر14» فتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول ليلة يكون فيها القمر بدرًا، وهو ما يؤثر في مسار عدد من الشخصيات داخل الفيلم وتتلخص أحداثه في 7 ساعات فقط لحين اختفاء القمر.

والفيلم من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، سلوى محمد علي، محمد علاء (جاميكا)، أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، نيرة عارف، أحمد حاتم، أسماء أبواليزيد، محمد جمعة، أحمد بدير، إسماعيل شرف، حنان يوسف، محمد مهران، خالد أنور، غادة عادل، سليم سليمان، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود زهران.

ياسمين رئيس تتألق بملوك الجدعنة

وشهدت الفنانة ياسمين رئيس تألق ونجاح باهر من خلال مسلسل “ملوك الجدعنة” التي تدور أحداثه حول شخصين سرية وسفينة يعيشون في أحياء شعبية، يحتفظون بشنطة تحتوي على ألماظ سرقها صديقهما علي من أحد رجال الأعمال الكبار يدعى زاهي العتال، ومن هنا تبدأ بينهم المناوشات والانتقامات.