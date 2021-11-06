/659995/بعد-طرح-البوستر-الرسمي-تعرف-على-أسعار-تذاكر-مسرحية-اللمبي-في-الجاهلية

كشف موقع تذكرتك المخصص لحجز التذاكر أونلاين، عن الأسعار الرسمية لتذاكر حفل مسرحية «اللمبي في الجاهلية» بطولة الفنان محمد سعد، المقرر عرضها قريبًا في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد أسعار تذاكر مسرحية «اللمبي في الجاهلية» بطولة الفنان محمد سعد.

وطُرحت تذاكر مسرحية «اللمبي في الجاهلية» ، في 5 فئات، على النحو التالي: «450 ريال، 350 ريال، 200 ريال، 550 ريال، 1,200 ريال».

طرح البوستر الرسمي لمسرحية اللمبي في الجاهلية

وكشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن البوستر الرسمي للعرض المسرحي «اللمبي في الجاهلية» بطولة الفنان محمد سعد، التي يقدمها ضمن فعاليات موسم الرياض 2021، خلال شهر نوفمبر الجاري على مسرح «بكر الشدي» في البوليفارد، وذلك في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

أحداث مسرحية اللمبي في الجاهلية

وتدور أحداث المسرحية في إطار من الكوميديا حول «اللمبي»، الذي يصارع من أجل الزواج من الأميرة «كروانة»، وأمام رفضها له لم يجد حلا سوى السحر ليلجأ له، وهو ما يقلب حياته رأسًا على عقب.

ويشارك في البطولة أمام الفنان محمد سعد، عدد من الفنانين من بينهم مي سليم، ويزو، سامي مغاوري، مراد مكرم وطاهر أبو ليلة، تأليف ورشة «بلاك هورس» وإخراج تامر كرم.

مسرحيات موسم الرياض

ومن المقرر أن يقدم الفنان مصطفى خاطر مسرحية أخرى ضمن مسرحيات موسم الرياض، بعنوان «عائلة تس»، ويشاركه في بطولتها مجموعة من النجوم الشباب من بينهم شيماء سيف، محمد سلام، أوس أوس، بيومي فؤاد وسليمان عيد.

هذا وقدم الفنان محمد هنيدي عرض مسرحي بعنوان «سلام مربع» من إخراج خالد جلال، على مدار 5 أيام في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر الجاري.

آخر أعمال محمد سعد السينمائية

ويشار إلى أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية فيلم «الكنز 2»، من إخراج وقصة سينمائية شريف عرفة، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وشارك فيه نخبة من النجوم من بينهم: محمد سعد، محمد رمضان، أحمد رزق، هند صبري، أمينة خليل، روبي، هاني عادل، سوسن بدر، أحمد حاتم، عباس أبو الحسن، أحمد مالك، هيثم أحمد زكي، سارة عبد الرحمن.

تدور أحداث الجزء الثاني حول حكايات حتشبسوت في العصر الفرعوني، وعلي الزبيق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

بينما في الدراما، كانت آخر مسلسلات محمد سعد، مسلسل «فيفا أطاطا» الذي عُرض عام 2014، بطولته إلى جانب إيمي سمير غانم، وجسد سعد شخصيتين في العمل، وهما شخصية «اللمبي»، والشخصية التي ظهر بها في فيلم «عوكل».