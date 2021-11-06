/659996/كوادر-التنسيقية-فن-خلق-المساحات-للنجاح-والصعود-السياسي-والبرلماني

تحقق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة من التطور المستمر، والصعود الدائم، والحيوية الملحوظة في مكونات العمل السياسي والبرلماني والحزبي في البلاد، حيث يرصد دوت الخليج في تقريره التالي، معدلات الأداء المتزايد والإنجازات التي لاتتوقف لكوادر وفرسان التنسيقية، سواء داخل أروقة البرلمان، أو في ساحات العمل التنفيذي، وصولا إلى الاهتمام الفائق بالملفات الخارجية.

قضايا الشارع

يبرهن قيادات تنسيقية الأحزاب والسياسيين، على اشتباكهم مع قضايا الشارع على الدوام، وإلمامهم بكافة التطورات والمستجدات التي تجري من حولهم، فقد قالت الدكتورة حنان وجدى منسق المنتدى الاقتصادى بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية جرت تغييرًا في استراتيجيتها من لجان نوعية إلى متخصصة، لإعطاء مساحة أكبر للجمهور السياسى عندما يكون لديه مشكلة يتم عرضها للمساهمة في تطوير الفكرة والخروج باقتراحات تساهم فى حل هذه المشكلة".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى أحمد الطاهرى عبر برنامجه كلام فى السياسة المذاع على قناة إكسترا نيوز: "مصر مرتبطة بأسعار العالم، والتضخم أثر على مصر فى أسعار الغذاء والطاقة والنفط والواردات، وتم الاستفادة من التضخم بسبب أنه لدينا فائض من الطاقة وتم تصديرها، وتصدير الحديد بحوالى مليار و300 مليون دولار هذه العام، والعام الماضى تم تصدير بما يقرب من 440 مليون دولار".

تلاحم شعبي

"شكراً لجميع أهل الواحات الذين صدقوا حلمهم، ووثقوا فينا عندما وعدنا بسياسة بمفهوم جديد ودعوني بلقب بنت الواحات ويالها من مسئولية امام الله" ، هكذا عبرت النائبة غادة علي بعد النجاح الكبير لجهودها في تدشين المهرجان الأول للتمور الذى سيعقد بالواحات البحرية 11 نوفمبر سيكون برعاية رئيس الوزراء، وبتنظيم من محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة، وبحضور وتمثيل وزاري مشرف والعديد من سفراء الدول المهتمة بالتمور المصرية والمستثمرين من داخل وخارج مصر .

وأضافت غادة على في تجسيد حقيقي لنجاح النائب في إحداث حالة من التلاحم مع متطلبات المواطنين، أنه بعد أن تم وضع مهرجان تمور الواحات على قائمة المهرجانات الدولية السنوية، ولما كانت الجمهورية الجديد تقوم على أسس التنمية المستدامة، فقد تم إنشاء أرض للمعارض لتكون قائمة بصفة دائمة استعدادا لما هو قادم من خيرات لأرض وأهل الواحات.

وتابعت: شكراً لشيوخ الواحات والعمد والمجلس العرفي ورئيس المدينة المجتهد، شكراً لعظيمات الواحات البحرية وأولهم فاطمة عبد الرسول التى سعت وابدعت في سعيها لأهلها بدون منصب او مصلحة ،ومحاسن السنوسي بنت الواحات الاعلامية الغيورة على الواحات دائماً ولجميع رجال الواحات الشرفاء داخل وخارج مصر ممن صدقوا حلمهم وسعوا وراءه."

صعود جديد

تحافظ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على وتيرة متواصلة من إفراز وتجهيز القيادات والكوادر والدفع بهم في مواقع المسؤولية، وهو ما تحقق واقعيا في حالة بلوغ أحمد عصام عضو التنسيقية عن حزب المؤتمر لمنصب معاون وزير التموين للاتصال السياسي بديوان عام الوزارة.

وقد تقدمت التنسيقية بالتهنئة لتعيين سامي من قبل الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، قبل أن تتمنى له التوفيق والسداد في مهام عمله المقبله، ليكون ذلك بمثابة صعود جديد لفرسان التنسيقية في المواقع التنفيذية المؤثرة، مع عدد من القيادات الشابة الواعدة التي تعمل في المواقع الوزارية والتنفيذية كنواب للمحافظين ومساعدين للوزراء، ليضيفوا حيوية وتدفق ملموس في القرارات وسرعة اتخاذها وتطبيقها.

المنتدى الاقتصادي

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المنتدى الاقتصادي ضمن استراتيجيتها الجديدة، ووفقا للتنسيقية، سيشكل المنتدى ركيزتها الأساسية لدراسة التنمية الاقتصادية والفرص الاستثمارية والشراكات الدولية والتكامل الاقتصادي إقليميًا وعالميًا، وكل ما من شأنه قدرة المواطن على تحسين معيشته والسياسات المالية والضريبية.

ولم تدخر التنسيقية مجهودا في استعراض تفصيلي وواقعي لآليات العمل بمنتدى العمل التطوعي والخدمي، مع تحديد مسبق لمستهدفاته وفي مقدمتها الاهتمام بالأنشطة التطوعية والخيرية ضمن استراتيجية التنسيقية الجديدة عن منتدى العمل التطوعي والخيري، وهو منتدى يهتم بالمبادرات التي تقدم خدمات خيرية وتنموية من خلال التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية حكومية كانت أم أهلية.

سفير تشيلي

يحقق قيادات تنسيقية الاحزاب والسياسيين، توازن مدهش بين الاهتمام بكافة القضايا والملفات الداخلية، وتلك المتعلقة بمستجدات الساحة الخارجية وجهود تقوية الأواصر مع سفراء الدول الأوروبية، حيث التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالسفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلى لدى مصر بمقر السفارة بالقاهرة.

وقد ظهر قدر هائل من الاحترام والتقدير المتبادل خلال اللقاء، مع حرص فائق من السفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلى لدى مصر على إظهار أهمية وقدر وتأثير التنسيقية في الحياة السياسية والبرلمانية المصرية، حيث عبر عن اعتزازه وسعادته بالتجربة الشبابية السياسية الفريدة ودعم الدولة المصرية للشباب سواء في البرلمان أو المواقع التنفيذية مشيرا إلى رغبته في تكرار الزيارات البرلمانية والدبلوماسية بين البلدين لتوطيد العلاقات كون مصر من البلاد العربية التى تحظى بفرص استثمارية كبيرة فهى واحدة من أكبر الأسواق في المنطقة.

الأمر ذاته أظهره باحترافية شديدة كوادر التنسيقية، ممن توجهوا بالشكر للسفير بابلو أراريان، سفير دولة تشيلى لدى مصر على استقباله، مطالبين بضرورة زيادة البعثات التجارية المتبادلة بين شركات الدولتين مع ممثلين عن الحكومتين لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة بالاضافة إلى زيادة البعثات التعليمية والثقافية بين الدولتين .

الزيادة السكانية

يحقق قيادات التنسيقية انتشارا هائلا وملحوظا، فمن أروقة البرلمان، لجلسات النقاش في الأحزاب، للمسارعة في معاينة المشكلات وحل الأزمات في المستويات التنفيذية، وصولا إلى الحضور الطاغي في جلسات النقاش والحوار المجتمعي حول القضايا الهامة، وفي هذا الصدد، فقد شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المائدة المستديرة التي نظمتها جمعية السادات للتنمية بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة، تحت عنوان الزيادة السكانية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية في الحاضر، والمستقبل، وذلك بحضور سفير ألمانيا بالقاهرة، ومحمد أنور السادات رئيس الجمعية.

وضم وفد التنسيقية النائب علاء عصام عضو مجلس النواب، والنائب رامي جلال، والنائبة هيام فاروق أعضاء مجلس الشيوخ، ونيفين إسكندر، وماجد طلعت أعضاء التنسيقية، كما شارك في اللقاء نخبة من نواب البرلمان بغرفتيه وعدد من القيادات الحزبية والأكاديميين والمجتمع المدني المهتم بالقضية السكانية، ودار النقاش حول اهمية القضية السكانية وتأثيراتها، وضروره توفير التوعية اللازمة ودعم الدوله في سبل التصدي لها.