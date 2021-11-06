/659997/القبض-على-رجل-وزوجته-بشبرا-الخيمة-بتهمة-الإتجار-فى-المخدرات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (أحد الأشخاص وزوجته "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبراالخيمة، بالإتجار فـى المواد المخدرة متخذان من دائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

دوت الخليج يرصد تفاصيل القبض على رجل وزوجته بسبب المخدرات القبض على رجل وزوجته بشبرا الخيمة بتهمة الاتجار فى المخدرات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (كمية متنوعة لمخدرات "الهيدرو - الشادو – البودر- كمية من الأقراص المخدرة – عدد من أدوات التصنيع - مبلغ مالى- هاتف محمول. بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما.

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