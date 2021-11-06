النقض: فتح باب سحب ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضى عبدالله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم السبت، فتح باب سحب ملفات تقدم الإناث للتعيين فى وظيفتى رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتى النيابة الإدارية، وقضايا الدولة وذلك من مقر الأمانة العامة للمجلس بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة، حتى الاثنين 15 نوفمبر.





وأوضح المجلس فى بيان، أنه يتم تقديم الملف بمقر المجلس خلال الفترة من السبت 20 نوفمبر حتى الخميس 9 ديسمبر مصحوبا بشهادة التخرج مبينا بها مجموع الدرجات، وبيان تدرج وظيفى، وشهادتين بنتيجة تقارير التفتيش الفنى، وعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلى للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (فى حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومى، وعدد (6) صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر فى 25 أكتوبر الماضى إعلانا عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية وفقا للشروط التالية أنه ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمى فى الليسانس عن تقدير جيد.

وأشار إلى أن تشغل المتقدمة إحدى ورئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين فى وظيفة رئيس محكمة (ب) بالمحاكم الابتدائية، ووكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

وتضمنت الشروط أيضا ألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عاما، وألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

