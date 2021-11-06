القومى للحوكمة يبدأ تفعيل مبادرة «هى لمستقبل رقمى»

جدة - نرمين السيد - بدأ المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة الخطيط والتنمية الاقتصادية فى تفعيل المبادرة القومية "هى لمستقبل رقمى" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين، والتى يتم تنفيذها فى إطار شراكة ثلاثية بين المعهد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP وشركة Ciscoالعالمية.





وأشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة إلى حرص القيادة السياسية على تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية والمتضمنة التوجيه بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمبادرات المقترحة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومى للمرأة فيما يخص تمكين المرأة المصرية ووضعها فى مراكز اتخاذ القرار.

وأضافت أنه حرصا من المعهد على تنفيذ بعض المبادرات المرتبطة بالتكليفات الرئاسية الخاصة بتمكين المرأة تأتى المبادرة القومية "هى لمستقبل رقمى" لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين Gender Digital Divide وذلك عن طريق تعزيز دور المرأة المصرية فى التحول الرقمى ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومى دون تمييز، موضحة أن المبادرة تتضمن دورات تدريبية فى مهارات الحاسب الآلى العامة والمتقدمة، كذلك دورات تدريبية فى التكافؤ بين الجنسين والشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت شريف أن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة بدأ فى تفعيل المبادرة من خلال إنشاء أكاديمية سيسكو بوابة تدريبية داخل المعهد، موضحة أن المرحلة الأولى من المبادرة تبدأ بتدريب 500 سيدة من وزارات متعددة على المبادىء العامة والمتقدمة للحاسب الآلى ليبلغ عدد المتدربات 2000 سيدة بحلول نهاية عام 2021، ومستهدف وصول عدد المتدربات إلى 5000 سيدة خلال عام 2022، من الفئة العمرية من 18 إلى 50 من السيدات على مستوى الجمهورية، وتستهدف المرحلة الأولى من البرامج التدريبية العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ثم الجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدنى.

ومن جانبه، أشار شريف الفخرانى، مستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمى بالمعهد إلى تنفيذ برنامج تدريبى TOT (تدريب المدربين) لمجموعة من موظفى المعهد كما تم تأهيل الكفاءات من موظفى المعهد على البرامج التدريبية بأكاديمية سيسكو، وذلك بهدف أن يكون لدى المعهد مجموعة من المحاضرين المعتمدين القادرين على تنفيذ تدريب مبادرة "هى لمستقبل رقمى".