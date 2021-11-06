وزير الطيران يتفقد مطار الغردقة ويتسلم شهادة الأيزو لنظام الإدارة البيئية

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية بمطار الغردقة الدولى، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة للركاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بالإضافة إلى متابعة الاستعدادات لزيادة حركة الطيران المتوقعة خلال الموسم الشتوى الجديد.





رافق الطيار محمد منار، خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء مراد محمد مدير المطار.

وشملت الجولة، تفقد وزير الطيران، صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، واطمأن الوزير، على الإجراءات الاحترازية المطبقة بصالات السفر والوصول، وكذلك إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج.

وخلال الجولة، استمع وزير الطيران، إلى آراء بعض الركاب فى الخدمات المقدمة، كما أشاد بالإجراءات الأمنية فى المطار، والتنسيق الفعال والمستمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار، كما اطمأن على الإجراءات الوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب وتعقيم حقائب الركاب، موجهًا بتوفير جميع سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين، والعمل على إرضاء جميع العملاء من المصريين والأجانب، فضلاً عن الالتزام التام بجميع إجراءات السلامة المتبعة.

وأكد وزير الطيران، على أهمية مطار الغردقة الدولى لكونه من أهم مطارات الجذب السياحى، حيث تعد مدينة الغردقة من المناطق السياحية الهامة التى يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الزيارة تسلم وزير الطيران، شهادة الأيزو لنظام الإدارة البيئية أيزو 2015 / 14001 من شركة SGS المانحة بعد اجتياز المطار جميع الاختبارات والملاحظات الفنية، ويعد مطار الغردقة الدولى من أوائل المطارات التى حصلت على هذه الشهادة.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بالخدمات المقدمة وتوفير جميع التسهيلات وسبل الراحة للركاب القادمين والمسافرين عبر المطارات المصرية.