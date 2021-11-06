وزير الأوقاف: مساحة الحرية بعهد السيسى مكنتنا من تناول موضوعات كانت محظورة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن انطلاق الموسم الثقافى الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يأتى بالتزامن مع إطلاق وزارة الأوقاف عددًا من المبادرات كمبادرة "سكن ومودة" والتى تهدف إلى معالجة كثير من القضايا الأسرية، خصوصًا العلاقة بين الزوجين وقدسية الحياة الزوجية، ومبادرة "حق الطفل" والتى تهتم بثقافة الطفل.





وأضاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال فعاليات الموسم الثقافى الخامس، بعنوان "تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها" بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اليوم السبت، أن قوة الرئيس قوة للدولة، وأن مساحة الحرية والديمقراطية الواسعة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى هى التى مكنتنا من تناول موضوعات كانت قبل ذلك من المحظورات.

وتابع: "لا نخشى أهل الشر لأن حجتنا ناصعة وأباطيلهم واهية، وقضية بناء الوعى الرشيد واجب العصر، فهناك أمران فى غاية الخطورة أضرا بالخطاب الدينى الرشيد هما الجهل والمغالطة، الأول: داء يجب مداواته بالعلم، والثانى: داء خطير يحتاج إلى تعرية أصحابه وكشف ما وراء مغالطتهم من عمالة أو متاجرة بالدين، وأن من أخطر القضايا التى لعبت عليها أو بها جماعات أهل الشر، تصرفات الحاكم سواء بالافتئات عليها أم بمحاولة تشويه تصرفاته ولو كان فى عدل سيدنا عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-".

كما أكد أن كل ما يحقق مصلحة العباد ويرتضيه أهل الحل والعقد ويحقق مصلحة الدولة يدخل فى إطار قاعدة أنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا بين تصرفات العالم وتصرفات المفتى وتصرفات القاضى وتصرفات المجالس النيابية وتصرفات رئيس الدولة.

وأشار إلى أن العلماء القدماء أدركوا طبيعة الفرق بين ما هو من اختصاص الحاكم وما هو من اختصاص العالم، وفرقوا بدقة بين ما تصرف فيه النبى -صلى الله عليه وسلم- بصفة النبوة والرسالة من شؤون العقائد والعبادات والقيم والأخلاق، وما تصرف فيه "صلى الله عليه وسلم" باعتبار الحكم أو القضاء، فالنبى -صلى الله عليه وسلم- لم يكن نبيًّا ورسولا فحسب، إنما كان نبيًّا ورسولا وحاكمًا وقاضيًا وقائدًا عسكريًّا، فما تصرف "صلى الله عليه وسلم" فيه باعتباره حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بقى من شروط وضرورات التصرف فيه توفر الصفة الأخرى وهى كون المتصرف حاكمًا أو قائدًا عسكريًّا أو قاضيًا بحسب الأحوال.