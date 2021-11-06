إزالة وإيقاف 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية فى المنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون فى حق أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.





شدد المحافظ، على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً الى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هى الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضى الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة. وأزالت الوحدات المحلية لمراكز (سمالوط – مغاغة)، جميع أشكال التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة، حيث تم إزالة وإيقاف 4 حالات تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بمركز سمالوط، منها ازالة حالة صب أعمدة خرسانية بحى شمال المركز، وإيقاف أعمال بناء دور أرضى بقرية اسطال، كما تم إيقاف أعمال بناء على الأراضى الزراعية بقرية البيهو، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية شوشة. كما أوقفت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 3 حالات تشوين مواد بناء للقيام بأعمال البناء بدون ترخيص، بالإضافة لإزالة حالة تعد بالبناء فى المهد.

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